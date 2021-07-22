Глубина по колено, а клюет крупный ОКУНЬ / Нашел рабочий СИЛИКОН и началась РЫБАЛКА

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рабочая резина из китая — http://alii.pub/5wq04p

Друзья всем привет. на данный момент уровень в воды в реке желает лучшего. вчера стояла хорошая погода и решил свободное время скоротать на рыбалке. немного поразило то что в одном месте была глубина по колено и в этом месте стоял крупный окунь. благодаря силикону было поймано хорошее количество рыбы. как говорится рыбалка удалась. отводной поводок как всегда рабочая и уловистая снасть. а силикон сводит окуня просто с ума.