Взял ЖЕНУ на рыбалку и подарил ПОДАРОК / За крупным ОКУНЕМ на спиннинг





ФИНКА НКВД от кузницы "БАРК" : https://mrqz.me/605b135e74fc1c0044d75146?utm_source=blogger&utm_medium=youtube

ЯКУТСКИЙ НОЖ от кузницы "БАРК" :

https://mrqz.me/60a0d3c6944f6b0040a2feab?utm_source=blogger&utm_medium=youtube

Краш-тест Финки НКВД от BARK — https://www.youtube.com/watch?v=0vjSXHbCV_0

друзья всем привет. вот и состоялась очередная рыбалка по окуню. как всегда взял с собой жену на рыбалку и подарил ей подарок прямо на реке. в этот раз ловили окуня на спиннинг. как всегда выручил отводной поводок. на резину ловился только крупный окунь. конечно рыбалка для нас это основное хобби. на реке в поисках рыбы поменяли несколько мест и как вы видите не зря. рыбалка состоялась и рыба была поймана. жена увлечена рыбалкой уже очень давно и на ее счету пойман не один трофей. все это вы можете посмотреть на канале. в этот выезд ловили рыбу на спиннинг с берега и нашли несколько перспективных мест. так что всем приятного просмотра, а мы на рыбалку за новыми приключениями))))