Рыбалка на хариуса на бомбарду / Клевал хорошо но получилась рыбалка поймал отпусти





Друзья всем привет. сегодня состоялась рыбалка на хариуса. по вашим просьбам мы показали почему мы на данный момент не ловим хариуса. получилась рыбалка поймал отпусти. ловили хариуса на бомбарду. бомбарда была оснащена мухами от мастеров из сибири. потихоньку начинаем тестировать мушки которые нам любезно предоставили сибиряки. рыбалка на бомбарду очень интересная. ты спиннингом чувствуешь каждое движение рыбы. что бы понять что такое рыбалка на бомбарду вам обязательно нужно попробовать самому данный вид рыбалки. и хариус на крючке это очень сильный соперник.