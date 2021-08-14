Столько грибов, что не пройти не проехать / Тихая охота началась





ФИНКА НКВД от кузницы "БАРК" : https://mrqz.me/605b135e74fc1c0044d75146?utm_source=blogger&utm_medium=youtube

ЯКУТСКИЙ НОЖ от кузницы "БАРК" :

https://mrqz.me/60a0d3c6944f6b0040a2feab?utm_source=blogger&utm_medium=youtube

Краш-тест Финки НКВД от BARK — https://www.youtube.com/watch?v=0vjSXHbCV_0

Друзья всем привет. вот и решили мы выбраться на тихую охоту. поехали на разведку по своим грибным местам. и обнаружили очень много грибов. как говориться грибов столько что не пройти не проехать. на тихой охоте нам удалось собрать 4 ведра грибов по 14 литров. грибы которые мы нашли это белые, подосиновики и подберезовики. так что кто любит тихую охоту с огромным удовольствием посмотрит данный ролик. а нам будет интересно узнать от вас новые рецепты приготовления грибов. столько грибов я давно не собирал))) как говорится косим грибы.