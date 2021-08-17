Добыча кедрового ореха — как это делали наши деды. Один из простых способов добычи ореха





друзья всем привет. хотел поделиться с вами одним из способов добычи кедровых орехов. способов по добыче кедровых орехов очень много. но это один из самых простых. если вы окажетесь в тайге то без проблем сможете себе добыть кедровый орех. сам кедр дает колоссальный урожай раз в четыре года. а как заготавливают кедровые орехи в сибири и республике коми для себя и на продажу вы увидите в видео. всем приятного просмотра и берите мой способ себе на заметку))) всем хороших урожаев кедровых орехов.