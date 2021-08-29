Рыбалка на хариуса / Как ловить хариуса на бомбарду / Ловля хариуса на мушки





плетенку я приобретал тут — https://iam-co.ru/catalog/braidedline/

монтаж бомбарды как у меня — https://youtu.be/Jqs74MjXBBA

для тех кто желает помочь с приобретением аэролодки https://bereg-ekat.ru/aerolodka-bereg-550 Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

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мушки на которые я ловлю изготовили мастера

Группа Харюзятники — https://vk.com/hariusman

Группа Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853

Мастера из Республики Коми

Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268

Николай Шумицкий — https://vk.com/id558802315

Александр Наглий — https://vk.com/id36223113

Мастера из Сибири

Владимир Никульшин — https://vk.com/vladimirnikulshin

Сергей Десвер = https://vk.com/desver

Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky

Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612

Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979

Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679

Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663

Друзья всем привет. вот и состоялась очередная рыбалка на хариуса. по вашим просьбам я решил рассказать и показать как ловить хариуса на бомбарду. все мушки которые у меня есть мне любезно предоставили мастера из сибири. в этом видео мы будем ловить хариуса только на мушки. рыбалка на хариуса это очень увлекательная. хариус очень сильная рыба. и поймать хариуса не так просто как кажется на первый взгляд. к хариусу на каждой рыбалке надо подбирать ключик и найти чем он питается именно сегодня. если у вас есть какие то вопросы по рыбалке на хариуса постараюсь дать развернутый ответ.