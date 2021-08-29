Рыбалка на хариуса / Как ловить хариуса на бомбарду / Ловля хариуса на мушки
плетенку я приобретал тут — https://iam-co.ru/catalog/braidedline/
монтаж бомбарды как у меня — https://youtu.be/Jqs74MjXBBA
для тех кто желает помочь с приобретением аэролодки https://bereg-ekat.ru/aerolodka-bereg-550 Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану
2202 2002 3365 4134
мушки на которые я ловлю изготовили мастера
Группа Харюзятники — https://vk.com/hariusman
Группа Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853
Мастера из Республики Коми
Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268
Николай Шумицкий — https://vk.com/id558802315
Александр Наглий — https://vk.com/id36223113
Мастера из Сибири
Владимир Никульшин — https://vk.com/vladimirnikulshin
Сергей Десвер = https://vk.com/desver
Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky
Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612
Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979
Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679
Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663
Друзья всем привет. вот и состоялась очередная рыбалка на хариуса. по вашим просьбам я решил рассказать и показать как ловить хариуса на бомбарду. все мушки которые у меня есть мне любезно предоставили мастера из сибири. в этом видео мы будем ловить хариуса только на мушки. рыбалка на хариуса это очень увлекательная. хариус очень сильная рыба. и поймать хариуса не так просто как кажется на первый взгляд. к хариусу на каждой рыбалке надо подбирать ключик и найти чем он питается именно сегодня. если у вас есть какие то вопросы по рыбалке на хариуса постараюсь дать развернутый ответ.