Выехали на соревнования по рыбалке и заняли призовое место / Рыбалка на спиннинг с берега





Друзья всем привет. вот и в очередной раз мы выехали на соревнования по рыбалке. ну и как всегда по традиции занимаем призовое место))) и то самое интересное на соревнованиях по рыбалке второй год подряд мы занимаем одну и туже номинацию, а какую вы увидите в видео))) в этот раз мы ловили рыбу на спиннинг с берега. оснастка была отводной поводок. и на резину с огромным удовольствием ловился крупный окунь. нам очень понравилась атмосфера на рыбалке.