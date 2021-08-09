Россельхознадзор подтвердил подозрения ОНФ о недобросовестных поставщиках питания в социальные учреждения

Россельхознадзор по обращению Бюро расследований ОНФ проверил список поставщиков питания в социальные учреждения, предложивших слишком низкие цены, и выявил ряд нарушений в цепочках поставок. Большинство из них касаются оборота молочной продукции.

Так, в поле зрения экспертов Народного фронта попала компания из Свердловской области, которая на закупках снизила цену на питание в медицинском учреждении с 258,80 до 166,93 рублей на человека в день.

«Просто сравните средняя стоимость школьного однократного бесплатного питания в стране – 60 рублей. А в случаях, которые выявила наша проверка, поставщики обязуются 4 раза в день кормить пациентов в больницах по цене на 30-40, а иногда и 50% дешевле», — заявил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

«Проверка Россельхознадзора показала, что несмотря на то, что компании из списка напрямую сами не нарушают правила оборота продукции, но они активно сотрудничают с компаниями не раз замеченными в незаконной деятельности. По материалам ОНФ было выявлено уже более 100 нарушений», — подтвердил заместитель начальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора Владимир Сидорчук.

Есть несколько недобросовестных организаций, к которым неоднократно приводили цепочки прослеживаемости созданной Россельхознадзором системы «Меркурий».

Суть недобросовестной работы таких организаций заключается в легализации продуктов (или сырья из которых они произведены) неизвестного происхождения, качество и безопасность которых не подтверждается ветеринарными сопроводительными документами.

Так, например, поставщик питания в больницы Омска в июне 2021 года закупил масло, которое многократно перепродавалась и переупаковывалась в разных компаниях. Россельхознадзору удалость отследить всю цепочку до момента появления продукции у изначального поставщика, который в марте 2021 года добавил на свой баланс с помощью механизма инвентаризации более 100000 кг масла без каких-либо документов, то есть совершенно неизвестного происхождения, уровня качества и безопасности.

Полученные в ходе проверок данные были отправлены заказчикам и учредителям для усиления контроля за деятельностью этих компаний. Кроме того, ОНФ обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить данные организации и их субподрядчиков на предмет соблюдения санитарного законодательства.

«Важно, чтобы поставщики питания в социальных организациях поняли – контрафакт, махинации с питанием в школах и больницах не пройдут. Информационные системы развиваются и, если раньше их деятельность проверялась нами только по закупкам, теперь мы будем следить за контрактами со значительным снижением от первоначальной стоимости совместно с Россельхознадзором по ветеринарным документам», — подытожил Антон Гетта, координатор Бюро расследований ОНФ, депутат ГД РФ.