Народный фронт и #PutinTeam запустили в соцсетях флешмоб в поддержку гимнасток Дины и Арины Авериных

Команда Народного фронта и #PutinTeam предлагают пользователям социальных сетей поддержать российских гимнасток, несправедливо засуженных на Олимпийских играх в Токио, указав хештег #ДинаТыНашеЗолото.

Для участия во флешмобе в поддержку Дины и Арины Авериных необходимо подписаться на аккаунт сестер Авериных в Инстаграм, написать комментарий в поддержку девушек и делиться в соцсетях фото или видео с хештегом #ДинаТыНашеЗолото, отмечая сестер.

Сегодня Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Ее сестра Арина заняла четвертое место и уже заявила, что не будет продолжать карьеру. Тренеры российских гимнасток требовали пересмотра оценки выступления Дины Авериной, но протест был отклонен.

«Моя совесть чиста, до сих пор верю, что выиграла», – отметила сама спортсменка Дина Аверина.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова назвала оценки судей вопиющей несправедливостью и заявила, что сегодняшнее судейство – позор для художественной гимнастики.

«То, что девочкам ставили сегодня почти на балл меньше на каждом упражнении, чем в пятницу, 6 августа, в квалификации, об этом можно говорить – это вопиющий факт», – сказала Винер-Усманова.

«Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Лииной Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – заявила она в интервью RT.