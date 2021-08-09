Добрая история: Почтальон из села Ыб стала победителем всероссийского конкурса

Почтальон из села Ыб Сыктывдинского района Республики Коми Наталия Петухова стала победительница конкурса добрых историй, который был организован Общероссийским народным фронтом и Почтой России.

Почтальоны из самых разных уголков России стали победителями конкурса добрых историй — о тех, кто доставляет корреспонденцию, пенсию, а часто даже продукты и необходимые медикаменты, рассказали обычные граждане. Они снимали видео, писали короткие заметки, обращались к общественникам и делали публикации в социальных сетях с хештегом #КонкурсДобрыхИсторий. В результате получились по-настоящему добрые истории людей о своих друзьях, помощниках и добродетелях – о почтальонах.

В Коми тоже есть такая добрая история. Тюрнина Светлана Андреевна проживает в деревне Мальцевгрезд cела Ыб Сыктывдинского района республики. Ей 73 года. Вместе с супругом всю жизнь прожили в селе и ведут свое хозяйство. С почтальоном села Наталией Петуховой познакомились уже более 10 лет назад и по сегодняшний день между ними складываются теплые отношения. Всегда, в любую погода Наталья доставляет семье Тюрниных почту, газеты, журналы и прочие заказы для повседневных нужд: продукты, бытовую химию. Заглядывает на чай, всегда интересуется жизнью пожилых людей и перед приездом звонит, чтобы застать дома. Летом почтальон ездит на фирменном велосипеде «Почта России», а зимой – на мотособаке, т.к. дорога ко всем подопечным занимает порой до 20 километров. За все время работы Наталии Петуховой не было поводов для жалоб.

«В сложный период, когда началась пандемия, а в деревне живут в основном люди пожилого возраста, пенсионеры никуда не выходили, нас не навещали ни дети, ни внуки. Поэтому радость от живого общения с почтальоном была почти единственной отрадой. Посидим, поговорим, попьем горячего чаю с мороза. Человек очень внимательный, терпеливый и мы очень довольны работой нашего почтальона», — рассказала Светлана Тюрнина о своем почтальоне.

«Тысячи людей по всей стране, доставляя посылки и письма, выполняют очень важную функцию социальной поддержки людей. Особенно остро это им нужно в период пандемии. Наши бабушки и дедушки ждут своих почтальонов с пенсией, лекарствами и свежими новостями. Порой почтальон – единственный человек, который спрашивает, как у них дела, и помогает в бытовых вопросах. Нам известен случай, когда почтальон своим неравнодушием спас пенсионерку и вовремя вызвал медицинскую помощь. Всего мы собрали около ста удивительных историй о почтальонах, которыми гордятся наши граждане. Каждая история уникальна, каждая – самая лучшая, потому что это история о неравнодушном человеке, который делает для ближнего больше, чем это прописано в ведомственных инструкциях. Именно благодаря таким людям наша страна преодолевает самые трудные периоды в своей истории», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

«Почтальон Наталия Петухова – замечательный человек, который трудится на своей земле, помогает людям. На таких скромных тружениках держится наша страна. Конкурс – это рассказы о таких людях. Знак внимания и благодарность. Будем чаше рассказывать о таких добрых историях и не только в рамках конкурсов», — отметила член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.