ОНФ: Чтобы уменьшить число пострадавших от финансовых пирамид, необходимо ввести ответственность за участие в них

Чтобы уменьшить число пострадавших от участия в финансовых пирамидах граждан, которые вкладывают заемные средства, нужно ограничить размер ссуды, выдаваемой онлайн. Кроме того, действиям вкладчиков в финансовые пирамиды, которые при этом вовлекают новых участников, должна даваться оценка на применимость уголовно-правовых последствий как соучастникам. Потенциальная вероятность уголовного наказания многих остановит и убережет от участия в пирамидах, заявил эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ в связи с растущим числом граждан, пострадавших от финансовых пирамид, которые вкладывали заемные средства, сообщил «Коммерсант». Фонд предлагает информировать население, что кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях и что при нарушении этого правила заемщиком кредитор оставляет за собой право на расторжение кредитного договора и требование досрочного возврата кредита, следует из предложений фонда.

По мнению Алексеева, инициатива не имеет перспектив. «На примере недавно рухнувшей пирамиды Finiko и многих других мы видим, что вкладчики убеждены в коварности Центробанка и государства в целом, которые якобы не желают благосостояния народу и на корню пресекают любую возможность населения улучшить свое финансовое положение», – указал он.

Конечно, информирование лишним не бывает. Но запрет подразумевает ответственность за его нарушение. Сейчас никакой ответственности нет. «Градус неадекватности и необъективности среди вкладчиков пирамид порой таков, что даже после тщательного информирования заемщика клиент сможет перед менеджером, взяв кредит, купить любой инвестпродукт, размахивая флагами и шариками. А после он обязательно обвинит Банк России в отсутствии компенсации не только вложенных средств, но и упущенной выгоды», – добавил Алексеев.

Дать объективную статистику по этой проблеме вряд ли получится, поскольку каждый человек имеет право тратить деньги на все, что не запрещено законом, и не отчитываться, на что он эти деньги тратит. «Но будет справедливым обозначить цифру в 20–30% от общего числа вкладчиков, которые несут в пирамиды не только свои сбережения, но и заемные средства. Причем суммы этих кредитов часто превышают миллион», – подчеркнул Алексеев.

Пока пирамиды существуют месяцами и годами, это будет продолжаться, несмотря ни на какие увещевания. «Заемщики в большинстве своем понимают, что они вкладываются именно в финансовую пирамиду. Так что они должны понимать, что это их решение и убеждение, не банк виноват в таком решении и не ему нести ответственность за неразумное поведение клиента. Дело банка – оценить платежеспособность заемщика», – указал Алексеев.

К решению проблемы нужно подходить очень осторожно и взвешенно, поскольку это может заблокировать покупку образовательных и информационных продуктов в кредит, которые не несут за собой рисков. «Важно не выплеснуть с водой ребенка и потенциальными новыми запретами не ограничить для населения доступ к вполне полезным продуктам и не отсечь целевую аудиторию новой легально работающей отрасли», – заметил эксперт.

Помочь разрешить проблему сможет ограничение размера ссуды, выдаваемой онлайн. Чем сложнее будет механизм получения крупных сумм, тем меньше будет желание заморачиваться с этим. Ведь один из главных тезисов, на который реагируют вкладчики пирамид, – «разбогатеть можно без особых трудностей».

«Кроме того, действиям вкладчиков, которые не только вкладывают свои деньги в пирамиды, но и вовлекают новых участников, должна даваться оценка на применимость уголовно-правовых последствий как соучастникам. Потенциальная вероятность уголовного наказания многих остановит и убережет от участия в пирамидах», – заключил Алексеев.