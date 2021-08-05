Народный фронт держит на контроле исполнение поручений Президента по реализации послания Федеральному собранию

Общероссийский народный фронт продолжает контролировать, как исполняются поручения, которые Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин дал в своем послании Федеральному собранию. В частности, в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Крыму и Краснодарском крае строятся новые школы на 700 и 400 мест соответственно.

«Активисты Народного фронта внимательно следят за исполнением поручений главы государства и выезжают на все социальные объекты (детские сады, школы, дороги, водопроводы), которые должны быть построены или введены в эксплуатацию в ближайшее время. Например, в рамках этих поручений в нынешнем году появится школа в Сочи, а в следующем – в Крыму. Некоторые из тех объектов, которые есть в перечне, наши активисты ведут с самого начала – смотрят, как идет строительство, привлекают независимых экспертов, чтобы подрядчики не отступали от проекта и не экономили, в частности на детях. Принять участие в мониторинге может любой россиянин, он будет следить за исполнением поручений Владимира Путина вместе с активистами ОНФ и членами партии «Единая Россия», которые нам помогают», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

К 1 сентября 2021 г. для кубанских школьников откроют свои двери две общеобразовательные школы в Краснодаре и Сочи. Пока общественники не встретились с жителями Прикубанского округа, новое учебное заведение в Краснодаре строить не планировали. Но активисты ОНФ тогда выяснили, что потребность в школе существует — дети занимаются в соседних учреждениях в три смены. Благодаря инициативе Народного фронта на улице Изобильной, 2 появилась школа № 94, которая на сегодняшний день завершена уже на 90%.

Помимо этого, в городе-курорте Сочи в микрорайоне Мацеста завершается строительство блока начальной школы в образовательном учреждении № 11 на улице Чекменева, 45.

«В школе выполнены все инженерные и строительные работы, практически на 95% завершена внутренняя отделка. Сейчас проводится благоустройство прилегающей территории и комплектация учебных классов оборудованием и инвентарем. В День знаний здесь пройдет первая торжественная линейка, и за парты в новом блоке сядут 400 юных сочинцев», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Александр Звягин.

На старте и строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в Крыму. Его возведут в селе Трехпрудное Симферопольского района. Работы планируется завершить к декабрю 2022 года.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в 14 сельских школах полуострова проходит капитальный ремонт спортзалов и установка спортивных площадок; школа-интернат в Феодосии обновила материально-техническую базу, а также появятся 48 «точек роста» в крымских учебных заведениях.

В ходе совместного выезда с представителями регионального проектного офиса правительства Крыма эксперты ОНФ обратили особое внимание на ход ремонта спортивного зала в Косточковской сельской школе Нижнегорского района – уже сейчас здесь есть серьезное отставание от графика работ и имеются нарекания к ходу ремонта. Общая стоимость выполняемых работ — 4,4 млн руб. Подрядная организация обязалась своевременно завершить ремонт и исправить указанные недочеты, также на объекте в ближайшее время появится обновленный паспорт ремонта.

В Феодосии эксперты ОНФ проверили оснащение школы-интерната для детей с нарушениями слуха, в которую в рамках национального проекта поставлено оборудование стоимостью более семи миллионов рублей. Поблагодарив за помощь, руководство интерната отметило, что теперь необходимо развивать подготовку преподавателей для детей с аутизмом – такие специалисты сейчас на вес золота.

«Проводимая в Крыму масштабная работа по ремонту учебных заведений, и, конечно, строительство новой школы станет важным этапом реализации поручения Президента по итогам послания Федеральному собранию. У нас есть все возможности сделать образование современным, безопасным и комфортным для тысяч детей, главное — наладить качественное и своевременное проведение работ, тем более что финансирование обеспечено. Общественный мониторинг за ходом строительства новой школы в Трехпрудном станет одним из приоритетов нашей работы в ближайший год», — отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Крыму Алла Вертинская.