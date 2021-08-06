Дети не виноваты: Эксперты обсудили права детей при разводе родителей

Эксперты Народного фронта, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», медиаторы, представители Министерства просвещения РФ, региональных органов власти и экспертного сообщества обсудили на круглом столе проблемы защиты прав детей при расторжении брака родителей.

Эксперты рассказали о психологических рисках для детей и злоупотреблениях родителей при разводе, об основных проблемах защиты прав детей, возникающих при рассмотрении вопросов о разделе имущества супругов, в том числе имущества, приобретенного с помощью средств материнского капитала, а также вопросы взыскания алиментов на содержание детей.

«Семейные споры, как правило, – одна из сложных категорий гражданских дел. Основными спорами являются раздел имущества супругов, определение места жительства ребенка либо порядка общения с ребенком и вопросы алиментов. Дети в данном случае являются наиболее незащищенной категорией, поскольку самостоятельно не могут себя защитить. В психологическом плане разводы родителей очень негативно сказываются на ребенке», – открыла совещание вступительной речью модератор круглого стола, координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», председатель комиссии Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по защите социальных и экономических прав Оксана Старожильцева.

О злоупотреблениях родителей при разводах и о том, как дети в разном возрасте переносят развод, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что на сегодняшний день существует серьезная проблема в том, что после вступления решения о разводе в законную силу один из супругов, за кем принято решение о воспитании ребенка, намеренно отлучает несовершеннолетнего от общения со вторым родителем, пользуясь пробелами в законодательстве: «Мы поддерживаем инициативу Министерства юстиции лишать родительских прав за систематическое неисполнение решения суда и предлагаем усиленно развивать бесплатную службу психологической поддержки родителей, которые приходят с намерениями развестись, и проводить при судебных разбирательствах психологическую экспертизу на предмет взаимоотношений в семье».

Одним из наиболее частых споров, с которым супруги приходят в суд, является вопрос раздела имущества. Многие эксперты круглого стола отметили, что зачастую конфликтующие стороны не учитывают интересы детей, руководствуясь в первую очередь собственными интересами. Так, участниками мероприятия было приведено немало примеров, когда родителям было проще идти стандартным путем и делить имущество в равных долях, не учитывая интересы детей. Эксперты подтвердили, что и судебная система поддерживает такие иски и не предлагает альтернатив. При этом в судебной практике есть немало случаев, когда судами выносились решения в пользу матерей с детьми, устанавливающие право на раздел имущества в большую долю, чем отцам. В этом случае суд руководствовался правами ребенка, в том числе правами детей, имеющих стадию инвалидности или другие особенности здоровья, так как перемена места жительства или уменьшение ее площади в дальнейшем могут повлиять на психологическое состояние ребенка.

«До сих пор нет понятной трактовки и понимания термина – «интересы ребенка». Ни теория, ни судебная практика не дают на сегодня однозначного ответа на этот вопрос. При разрешении этой категории дел судами применяются различные трактовки, и, как правило, суд действует исходя из своего личного опыта и личных представлений – что же такое интересы детей. Выработка критериев, с помощью которых суды смогли бы определять, а в чем же состоят интересы детей, на сегодня считается одной из важнейших задач», – заявила заместитель председателя комиссии Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по защите социальных и экономических прав, к.ю.н., адвокат Виктория Шакина. Она обратила внимание на то, что согласно положению пункта 2 ст. 139 СК РФ суд вправе отступить от равенства долей в споре между супругами в интересах несовершеннолетнего ребенка или одного из супругов. Но эта практика сегодня не распространена.

К обсуждению этой темы присоединилась координатор проекта Народного фронта «Правовое просвещение граждан», соучредитель центра АНО «Мама в праве» Елена Гринь. Она дополнила речь предыдущего спикера в части использования материнского капитала при приобретении жилой или иной недвижимости. «Мы проводили опрос: с какими проблемами сталкиваются семьи при разделе имущества? Потому как сейчас мера материнского капитала довольна популярна среди граждан, многие ее используют для приобретения недвижимости, происходит следующее – доли выделяются не сразу, а по истечении того, как погашается ипотека.

Но часто бракоразводный процесс происходит на том этапе, когда ипотека еще не погашена и доли на детей не выделены. И здесь начинаются самые проблемные вопросы: каким образом правильно выделить эти доли? В кредитном договоре отдельно не прописывается, что недвижимость была приобретена с учетом средств материнского капитала», – заявила Гринь. Она предложила создать прозрачные механизмы в договоре по приобретению имущества с использованием средств материнского капиталаи, внести изменения в Федеральный закон № 218о государственной регистрации прав на недвижимость, в котором будет предусмотрено, что в едином государственном реестре недвижимости будут отражаться сведения об использовании средств материнского капитала на приобретение недвижимости.

Затронули эксперты и вопросы медиации как внесудебного способа защиты детей при расторжении брака.

Так, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов заявил об обязательной медиации при бракоразводных процессах: «Что хочу отметить, мы как профсоюз следим за тем, как Минюстом готовится закон по совершенствованию в законодательстве процедуры медиации. Знаю, что готовится осенью редакция закона, в которой будет обязательным введение медиации в сфере семейных отношений, и мы это полностью поддерживаем, это действительно необходимо. При этом очень важно, когда стороны расходятся с использованием или без использования медиатора, необходимо установить систему контроля, которая будет оценивать, не нарушены ли права детей. Нужно, чтобы это был не просто процесс, где стороны о чем-то договорились, а обязательный механизм контроля, насколько соблюдаются эти договоренности».

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова поделилась практикой мирных способов разрешения семейных споров в Челябинской области и отметила, что в Челябинском регионе созданы дорожная карта и рабочая группа, куда вошли руководители всех ведомств, в том числе Прокуратура и МВД. Мы видим эти семьи в стадии уже запущенного конфликта, и мы понимаем, что дети, находясь в конфликте в семье, испытывая стресс, попадают в риски и по поведению, и по другим негативным последствиям». Она рассказала, что в регионе есть программа субсидирования за счет бюджета Челябинской области, при поддержке лиги медиаторов Южного Урала. «Если говорить о результатах, в прошлом году мы провели 99 таких медиаций – и 78% из них успешны. Это стоит больших вложений, но результат того стоит», – заключила доклад Евгения Майорова.

«Еще пять лет назад я сформулировал для себя слоган «Три преимущества медиации – скорость, стоимость, справедливость». Вот на этом на всем нам нужно сфокусировать развитие института медиации в государстве и вообще в обществе», – сказал адвокат Вахтанг Федоров.

В заключение Оксана Старожильцева подвела итоги круглого стола, отметив, что права несовершеннолетних подлежат обязательной комплексной защите как со стороны родителей, так и со стороны государства и общества в целом. По итогам мероприятия экспертами ОНФ будут проработаны законодательные инициативы по внесению изменений в законодательство по вопросам исполнения решений об определении места жительства детей, ответственности за систематическое неисполнение решений суда и развития процедуры медиации в бракоразводных процессах.