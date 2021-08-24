Народный фронт в Коми призвал местные власти помочь жильцам «плавающего» аварийного дома в Троицко-Печорске

Активисты Народного фронта в Коми обратились в администрацию Троицко-Печорского района с просьбой помочь жителям аварийной дома №25 по улице Захарова в поселке Троицко-Печорск. Жители сообщили, что их дом просто бросили, когда он был признан аварийным. Между тем, люди отметили, что дом муниципальный – из 12 квартир только две приватизированы.

«ОНФ в Коми попросил администрацию Троицко-Печорского района организовать надлежащее управление пока еще не снесенного дома, в котором проживают люди — отремонтировать крышу, провести к зимнему периоду утеплительные работы и произвести другой необходимый ремонт в рамках текущего управления многоквартирным жилым домом. В качестве альтернативного решения общественники попросили рассмотреть вопрос о предоставлении семьям временного жилья в маневренном фонде – до реализации переселения в рамках госпрограммы. Я, как депутат, также взяла вопрос в депутатскую повестку», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Деревянный двухэтажный 12-квартирный дом на улице Захарова в Троицко-Печорске признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2016 году. Но до сих пор дом не снесли, людей не расселили. По словам жителей, местные власти называют разные даты переселения – 2023, 2024, 2025 годы.

Между тем условия проживания невыносимы уже сейчас. В доме во время дождя течет крыша и жильцов буквально заливает. Выгребные ямы полностью прогнили, люди в них проваливаются у подъездов. От дома отлетают доски, гниют брусья, жильцы пальцами протыкают стены — в них даже не держатся гвозди, полы проваливаются, из-за этого невозможно садиться даже на стул — проваливаются ножки. Жильцы дома подкладывают под стулья и столы доски, регулярно перекладывают полы в туалетах, чтобы не провалиться в канализацию.

«Дом у нас «плавающий». От протечек и гнилых ям он буквально плывет, как корабль по волнам. В моей квартире балки так прогнили, что все прогибается и вот-вот рухнет», — отметила жительница дома №25 Ольга Бажукова.

Помимо опасных проблем с «плывучестью» дома, в нем жутко холодно, а морозы зимой в Троцко-Печорске бывают до минус 40 и ниже. Жители вынуждены тратить значительную часть средств на дрова, чтобы топить печи круглосуточно. Так как в доме отсутствует водоснабжение, воду люди берут с колонки. Часть жильцов из этого дома съехала, но остальным деваться некуда.