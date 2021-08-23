Активисты Народного фронта провели праздничные акции в честь Дня государственного флага России

Народный фронт и «Молодежка ОНФ» отметили День Государственного флага России праздничными мероприятиями по всей стране. Активисты установили российский триколор на горных вершинах, в центральных парках значимых туристических и исторических местах России.

«Для каждого россиянина государственный флаг – это символ объединения, независимости, защиты и единства. По традиции, Народный фронт в этот день по всей России проводит мероприятия и акции в различных форматах для того, чтобы привлечь внимание к молодому, но важному государственному празднику, напомнить о его исторической ценности. С каждым годом участников становится все больше, люди с удовольствием откликаются на подобные патриотические акции», — сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Артем Бичаев.

Так, ко Дню флага России активисты Народного фронта развернули триколоры в одном из самых узнаваемых мест Крыма – на горе Ай-Петри, на фоне Ялты, крымских гор и Черного моря. В Оренбургской области флаг и инсталляцию «Россия» из 110 триколоров развернули на территории регионального молодежного центра «Авангард».

Активисты Народного фронта в Республике Дагестан организовали флешмоб. Десятки участников акции выстроились на центральной площади Махачкалы в виде цифры «85». Акция символизирует количество регионов, входящих в состав Российской Федерации

В Татарстане общественники подсветили в цвета триколора башню станции телевизионного вещания Нижнекамского района. В Амурской области на главной площади Благовещенска активисты ОНФ развернули флаг и спели гимн с сотрудниками МЧС.

В Астраханской области флаг появился на старинном маяке в селе Вышка Лиманского района — самой южной точке региона.

Команда «Молодёжки ОНФ» в Саратовской области развернула флаг размером с футбольное поле на месте приземления первого космонавта Земли, в парке покорителей космоса. Добровольцы совместно с МЧС России, Росгвардией и УМВД провели на Волге парад катеров, которые украсили российскими триколорами.

Участники команды «Молодёжки ОНФ» и проекта «Тренер» совместно с Росгвардией по Воронежской области развернули 10-метровый триколор на площади Советского сквера. Также добровольцы провели опрос и нарисовали всем желающим прохожим аквагрим в виде российского флага.

«Каждый год «Молодёжка ОНФ» широко отмечает День Государственного флага России. Участники команды украшают триколорами площади и скверы, окна и фасады домов. Воронежская область не стала исключением, здесь мы развернули 10-метровый флаг на одной из старейших площадей столицы региона. К нам активно присоединились и местные жители, потому что это праздник для каждого россиянина. Флаг — это символ и история нашей страны. И на каждом мероприятии мы всегда с гордостью несем флаги России, для нас это особая честь», — рассказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Помимо яркого флешмоба, участники команды «Молодёжки ОНФ» рассказали жителям Воронежа о важности Дня Государственного флага России и истории триколора.