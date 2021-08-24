Народный фронт презентовал почтовые марки победителей Всероссийского конкурса «Образ современной России»

Эксперты Народного фронта, а также представители партнеров поздравили победителей Всероссийского конкурса эскизов почтовой марки и открыток на тему «Образ современной России». Участники встречи провели торжественную процедуру гашения – презентации марок победителей, после чего они поступили в почтовое обращение по всей стране.

Напомним, конкурс организовали Общероссийский народный фронт и Акционерное общество «Марка» при поддержке Московского отделения Союза Художников России. В нем приняли участие профессиональные художники и дизайнеры, в том числе студенты и выпускники творческих вузов, а также художники-любители. Организаторы получили 1750 работ из 30 регионов России.

Руководитель проекта ОНФ «Россия здесь», член Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура» Любовь Солдаткина выразила надежду, что Народный фронт и АО «Марка» продолжат совместную работу. «Выход почтовой марки – способ сохранить память о каких-то важных событиях и личностях. Это направление стоит поддерживать и развивать», – подчеркнула она.

Генеральный директор АО «Марка» Артем Адибеков добавил, что цель конкурса – позволить как можно большему числу художников выразить свое видение событий в форме эскизов для марки и открыток. «В результате мы получили прекрасных авторов, прекрасные марки и прекрасный опыт сотрудничества», – подчеркнул он. Адибеков пояснил, что жюри оценивали работы по двум критериям: важность информации, которую хотел передать автор и качество самого рисунка.

Победителем в номинации «Марка» стала Анастасия Волошенко из Санкт-Петербурга с эскизом марки «Медведь». Она изобразила зверя, который испокон веков считается символом России, катающимся на коньках. Получилось символично, ведь в фигурном катании Россия по праву занимает лидирующее место.

Также Народный фронт учредил специальную номинацию, посвященную героическому подвигу врачей в условиях пандемии коронавируса. Здесь победила работа «Герои – 2021» Галины Борисовны Назаренко из Екатеринбурга.

«Труд наших врачей, лабораторных сотрудников, волонтеров во время пандемии – это то, что стоит запечатлеть. Память об их самоотверженной работе останется на долгие годы», – подчеркнул присутствующий на встрече доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Продеус.

В номинации «Открытка» жюри выбрало шесть победителей. Среди них Анна Гордеева – автор марки «Чаепитие. Городецкая роспись». Она пояснила, что хотела передать стремление к теплоте и душевности, а также гостеприимство нашего народа.

Член Правления Московского союза художников России Екатерина Боровская также назвала победителя приза зрительских симпатий – им стала Евгения Бегушина из Екатеринбурга, чья работа набрала в сети 534 голоса.

Первый секретарь Союза художников России, Председатель Московского отделения Союза художников России, Академик и член Президиума Российской Академии художеств, профессор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Николай Боровской напомнил важность подобных конкурсов, поскольку они способствуют тому, чтобы почтовая марка отражала произведения выдающихся современников. Он отметил «плотное сотрудничество» с Народным фронтом и перспективы дальнейшей совместной работы. «В Союзе художников России почти 30 тыс. авторов из различных регионов. Мы можем охватить практически всю страну и привлечь к работе самых выдающихся художников», – подчеркнул он.

Затем участники приступили к церемонии памятного гашения почтовых марок – их презентации как нового государственного знака. Марки победителей: «Медведь» и «Герои – 2021» были наклеены на специальный конверт. Для их гашения участники взяли штемпель с сегодняшним числом и поставили оттиск на конвертах, а также оставили свою подпись. С сегодняшнего дня марки конкурса «Образ Современной России» поступили в почтовое обращение и теперь граждане могут их приобрести.