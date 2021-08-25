Эксперты Народного фронта со всех регионов подготовят предложения по единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения

В Народном фронте на рабочем совещании тематической площадки «Здравоохранение» эксперты обсудили требования, которые необходимо учесть при создании единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Совещание стало очередным этапом подготовки Народного фронта к круглому столу «Проблемы цифрового здравоохранения в России и пути их решения», запланированному на 27 сентября. Дискуссию провел сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. В обсуждении приняли участие около 200 экспертов региональных отделений ОНФ в сфере здравоохранения.

Участники совещания отметили риски недостижения контрольных точек, отражающих степень внедрения цифровых сервисов в ходе исполнения федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». На эти риски эксперты обратят внимание кабмина, а на совещании врачи и управленцы медицинских организаций обсудили, какой должна быть ЕГИСЗ, чтобы эффективно помогать медработникам во всех регионах и максимально защищать здоровье и права пациентов.

«Я считаю, необходимо создать единый образцовый программный продукт, написанный классически правильно с позиции Минздрава, – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев. – Если территории захотят, они могут заказывать свои программы, но пусть это будут версии основного. И интерфейс этих программ должен быть не только простым и доступным, но и единым. Предлагаю территориям проголосовать по моему предложению и внести его в наше итоговое решение по круглому столу».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в ХМАО, председатель регионального общества акушеров-гинекологов Лариса Белоцерковцева сообщила, что на территории ХМАО цифровизация здравоохранения уже достигла достаточно высокого уровня, и регион готов поделиться своим успешным опытом. Кроме того, эксперт предложила составить рейтинг регионов России по уровню цифровизации здравоохранения, чтобы рекомендации по итогам круглого стола были более адресными.

«27 сентября мы будем проводить круглый стол для того, чтобы разобраться на каком этапе мы находимся, что мы делаем, что должны делать правительство и Минздрав. ЕГИСЗ – очень дорогое удовольствие. Это дополнительная нагрузка для медработников. У меня нет сомнений, что будут взломы и нет уверенности, что возможно обеспечить безопасность и защиту данных в такой системе. Система должна решать проблемные вопросы, мы должны понимать, что мы хотим от нее, что она государству и здравоохранению даст. Очень аккуратно надо отнестись к организациям, которые уже имеют свои системы и работают в них. Мы послушаем все предложения, которые еще от вас, из регионов поступят и доработаем проект решения», – резюмировал Леонид Рошаль.