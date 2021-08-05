«Дорога в школу»: Народный фронт призвал власти Сыктывкара обеспечить безопасность детей на пути в школу №7

Общероссийский народный фронт в Коми приступил к очередному этапу акции «Дорога в школу» по повышению безопасности детей на пути в учебные заведения. После рейда на основе сигнала граждан эксперты ОНФ обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой построить тротуар на пути от жилого комплекса на улице Кутузова, 5, до школы № 7.

Этот жилой комплекс состоит из нескольких многоэтажных домов, в нем проживают тысячи людей с детьми, а часть пути до школы представляет реальную опасность. Много лет жители бьются за укладку здесь надлежащего асфальтового покрытия, но пока безрезультатно. В августе 2021 г. отчаявшиеся жители организовали собрание и сбор подписей под коллективным обращением к властям Сыктывкара для строительства тротуара на улице Кутузова. Граждане пояснили, что для них это важнейший вопрос безопасности детей.

«Решения этого вопроса мы ждем почти 28 лет. В нашем доме проживают около 70 учеников школы № 7, которые ежедневно ходят в школу этой небезопасной тропой. Молодые мамы с колясками и санками вынуждены выходить на проезжую часть в час пик, когда везут своих детей в детский сад. Пенсионеры с трудом преодолевают этот участок среди деревьев, когда идут в магазин и обратно. Этот список можно продолжать», – сообщили жители.

Активисты ОНФ уже не в первый раз разговаривают с представителями администрации Сыктывкара по вопросу безопасности пути до школы № 7. На одной из встреч представители мэрии пояснили, что до школы не обязательно ходить по улице Кутузова, есть обходной путь – через улицы Кирова и Свободы. Общественники проверили: оказалось, что он длиной больше километра, в то время как прямая дорога – это всего порядка 250 м. Но самое удивительное – на обходном километровом пути тоже нет тротуара на участке от того же жилого комплекса на улице Кутузова, 5, до улицы Свободы.

Представители администрации также пояснили, что тротуар на коротком пути до школы не построен из-за сложности и дороговизны, долгой подготовки, помех в виде деревьев и близости к частному забору. Оказалось, что нельзя сделать и пешеходный переход в этом месте для перехода на другую сторону улицы, где есть тротуар. В этом случае представители мэрии сослались уже на имеющийся здесь уклон, зимой остановившиеся машины будут буксовать. Однако эксперты ОНФ отметили, что в Сыктывкаре имеются еще большие дорожные уклоны с пешеходными переходами. Например, спуск на улице Бабушкина у перекрестка с улицей Первомайской, спуск на улице Коммунистической у перекрестка с улицей Карла Маркса. Это никак не мешает дорожному движению. А сложности, дороговизна, время, деревья и забор не могут служить аргументами в вопросе дорожной безопасности детей и взрослых, тем более до забора вполне достаточное расстояние, считают общественники.

«Получается, что решить вопрос с тротуаром и безопасностью людей на улице Кутузова для муниципалитета действительно очень сложная задача, поэтому и не идет дело. Но считаем такой подход неконструктивным. Не затраты, время и сложности должны быть на первом месте, а люди. Очень много разговоров на тему безопасности детей на пути в школу, а получается, что как только есть сложность – все, ничего нельзя сделать. Нужно отходить от такой практики. ОНФ призвал администрацию найти пути решения вопроса безопасности детей и взрослых на дороге на этом участке. Необходимо, в конце концов, проявить волю. Не дай бог, случится трагедия! Кто будет отвечать? Берем вопрос на контроль, если потребуется, подключим ГИБДД. Акцию «Дорога в школу» продолжим», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Активисты ОНФ отметили, что у администрации Сыктывкара есть успешный опыт по решению дорожных вопросов именно на улице Кутузова – непосредственно у самой школы № 7. Ранее по итогам совместных рейдов экспертов Народного фронта и сотрудников ГИБДД у учебного учреждения со всеми правилами был оборудован пешеходный переход, установлен «лежачий полицейский», отремонтирована проезжая часть улицы.