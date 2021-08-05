Участники «Молодежки ОНФ» приступили к расчистке Таймыра

Первая группа добровольцев «Молодежки ОНФ» высадилась сегодня на Таймыре и отправились расчищать территории полуострова. В течение 15 дней участникам команды предстоит навести порядок на берегах Енисея, убрать мусор вдоль ручьев Пшеничный и Ароматный.

«Вы даете старт большому федеральному проекту «Чистая Арктика». Многие из вас не первый раз в этих краях. В прошлом году здесь мы помогали спасать арктическую природу нашей страны после серьезной аварии. И вот – вновь там, где нужна помощь. Почти одновременно наши команды будут очищать арктические территории в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Архангельской областях и других районах. Вам наверняка будут задавать один вопрос, он на поверхности: почему мусорят одни, а убирают другие. Лично я отвечаю на него так – важно, что делает не кто-то другой, а ты сам делаешь в настоящем для будущего. Это наша страна, наш дом. А охранять природу значит охранять Родину», – отметил в приветственном слове заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

В течение двух недель на Таймыре будут работать 30 участников команды «Молодежки ОНФ» из Республики Татарстан, Саратовской области, Красноярского края, Республики Дагестан, Белгородской, Смоленской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Ленинградской, Пензенской и Брянской областей. Большинство из них уже принимали участие в ликвидации последствий ЧС в других территориях. Все участники проекта привиты от коронавирусной инфекции и имеют отрицательный ПЦР-тест.

«В прошлом году я в общей сложности провел более месяца на Таймыре. Мы с командой помогали в устранении последствий масштабной экологической катастрофы. Тогда еще влюбился в арктическую природу. Она очень хрупкая, но завораживающая. Здесь понимаешь, насколько красивая и большая у нас страна. Она нуждается в нашем внимании, защите и бережном отношении», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» из Ставропольского края Евгений Сгибнев.

Перед началом работ все участники первой смены прошли обучение на базе регионального управления МЧС России. После общего построения добровольцев разделили на группы. Под каждую определена отдельная локация. Первый день завершился «разговором у костра».