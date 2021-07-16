В Народном фронте всероссийской конференцией экспертов открыли сбор предложений по развитию образовательной инфраструктуры

«Сегодня мы открыли сбор предложений от самых сильных экспертов, связанных с образованием, – ведущих педагогов, практиков, ученых – в народную программу «Единой России». Все, что сегодня сделано и эффективно работает на практике, становится отправной точкой. Проекты, которые сегодня связаны с региональной инфраструктурой, обязательной подготовкой качественных педагогов и специалистов и развитием каждого региона, получат поддержку в виде наших предложений. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию» для формирования следующего пятилетнего цикла законодательной работы», – сформулировала цель конференции сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева.

Интеграция и кооперация научных и образовательных организаций, развитие региональных центров науки и образования – такие задачи необходимо решить российской научной и образовательной системам для реализации масштабных научно-технических проектов, выхода государства в число лидирующих глобальных инновационных держав.

«Сейчас мы находимся в завершающей стадии формирования новой государственной программы в области научно-технического развития Российской Федерации, – сообщил в своем выступлении заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. – Задача выглядит суперамбициозной. В этой части мы интегрируем огромное количество инициатив. То, что сейчас формируется на площадке министерства, требует и обсуждения, и презентации, и определенной поддержки. Министерство стремится быть максимально открытым, каждый шаг свой обсуждать с профессиональным сообществом, с региональным сообществом, только так мы сможем поставленные Президентом задачи решить. Мы разрабатываем три модели сетевых программ и механизмов финансовой поддержки. Во-первых, это программа кооперации регионального вуза и ведущего вуза по направлениям подготовки, принципиально важным для региона или страны. Во-вторых, это механизм кооперации сетевой программы между вузом и научной организацией в целях подготовки исследователей высочайшего уровня. И в-третьих, это механизм поддержки сетевой программы между средним профессиональным и высшим образованием с целью ускорения подготовки, наращивания практической составляющей и вместе с тем фундаментальной подготовки высшего образования. Часть программ в пилотном режиме уже подготовлена».

«Мы всегда говорили об исключительной важности академической мобильности и надеемся, что на новые уникальные программы придет молодежь с амбициозными задачами. Начинают работать инструменты, в том числе с участием Общероссийского народного фронта, позволяющие готовить, закреплять, приглашать в регионы сильные кадры. Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок и благодаря новым профилям, которые появляются в региональных вузах, приглашать и готовить новых сильных специалистов», – продолжила тему Елена Шмелева.

Тему интеграции и кооперации научно-исследовательских организаций, развития уровня регионального высшего образования поддержали научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Московского государственного областного университета Елена Певцова, ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, член регионального штаба ОНФ в Бурятии, старший научный сотрудник Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН Евгений Нолев. Ярослав Кузьминов предложил создать общенациональный маркетплейс, который обеспечил бы доступ студентов и руководителей образовательных программ к лучшему цифровому контенту. Это был бы важный элемент развития качества региональной высшей школы, отметил эксперт.

Интегральный подход в деятельности ведомства подтвердил и первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. «Нашей задачей является создание новой образовательной инфраструктуры, – заявил замминистра. – Речь не только о школах, но и о средних специальных учебных заведениях. В прошлом году около 60 процентов выпускников девятых классов в качестве продолжения образования выбрали среднее профессиональное образование. И если говорить о новых тенденциях в развитии образования, то это именно тот фактор, который нам всем вместе с коллегами из высшей школы необходимо учитывать в планировании учебных программ и вообще работы».

Включить в народную программу «Единой России» принятие единой долгосрочной стратегии развития образования России предложила депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Новая школа», член генерального совета партии «Единая Россия» и секретарь чувашского реготделения «Единой России» Алена Аршинова. С такой стратегией будет проще и эффективнее двигаться вперед. Алена Аршинова также обратила внимание на проблемы в программе «Земский учитель», особенно применительно к таким небольшим по территории регионам страны, как Чувашия, создания прозрачного реестра распределения целевых мест в вузах и прозрачной системы трудоустройства выпускников, обеспечения социальных гарантий в механизме целевого обучения, введения единой системы оплаты труда педагогов, поддержки молодых ученых, учета периода учебы в аспирантуре в трудовом стаже. «Сталкиваясь с этими элементарными бюрократическими препонами, люди справедливо задают вопрос: почему будто специально программы прописаны так, чтобы они не могли в них принять участие? Мы – огромное социальное государство, и мы можем себе позволить решить все эти вопросы. За пять лет мы увеличили финансирование из федерального бюджета на образование с 0,5 триллиона более чем в два раза – сейчас мы более 1 триллиона 100 миллионов рублей направляем на образование. И это приоритет для «Единой России», – сказала Алена Аршинова.

На конференции также обсудили перспективы развития культуры и спорта с участием представителей профильных министерств. «Сейчас набирают обороты школьные спортивные лиги. Через спортклубы, которых в стране более 14 тысяч, и лиги идет вовлечение в массовость и проведение массовых соревнований, например Президентские игры и состязания. В них участвует более 10 миллионов человек, – отметил заместитель министра спорта Алексей Морозов. – В этом же ключе работают площадки ГТО. Их несколько тысяч по всем регионам. Дошкольники и школьники принимают участие в тестировании, мы фиксируем в единую базу данных все результаты. Наиболее одаренных стараемся привлечь в специализированные спортшколы, во внеурочные занятия физкультурой для того, чтобы раскрыть их потенциал. Важную роль во всем этом играет цифровизация. Мы хотим, чтобы с октября 2021 года у нас заработала платформа «Физическая культура и спорт», где будут запущены такие ресурсы, как единый план, звания и разряды, электронная запись в спортшколу, автоматизация статистической отчетности, реестр видов спорта, реестр спортивных организаций, спортивных объектов и реестр самих спортсменов. Это будет прозрачная система, в которой каждый увидит себя, свои слабые и сильные стороны. С внедрением этой платформы у нас станет больше возможностей вести спортсменов и каждому талантливому создавать условия для реализации в полной мере».

Директор Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев внес несколько предложений в народную программу. «Первое, что необходимо для достижения национальных целей, – это предоставление спортивной инфраструктуры всем категориям граждан в приоритетном порядке по отношению к тренировочному процессу спортивных школ. Второе – совершенствование и унификация нормативно-правовых актов. Наконец, представляется целесообразным внести в закон «О физической культуре и спорте» наряду с понятием «тренер» понятие «инструктор по работе с населением». Это понятие должно учитываться при формировании единых рекомендаций по установлению региональной, местной систем оплаты труда, ну и, конечно, самое главное, чтобы эти люди были удовлетворены своей работой и теми средствами, которые они получают за нее».