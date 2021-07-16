ОНФ в Коми: Хорошими делами прославиться можно!

Активисты Общероссийского народного фронта и участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми Роман Кухаренко и Кирилл Попов помогают ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду-колясочнику Лилии Чукилевой. За дополнительной поддержкой ветеран обратилась в ОНФ и Ресурсный центр добровольчества Республики Коми.

Общественники сразу отреагировали на сигнал. Лилия Чукилева не остается без внимания органов власти: ее постоянно навещают социальные работники, оказывают всю необходимую социально-бытовую помощь, обеспечивают необходимой медицинской помощью. Но пожилой ветеран Великой Отечественной войны не хочет чувствовать себя инвалидом, хочет дышать полной грудью, вдыхая жизнь без остатка!

За дело взялись волонтеры ОНФ и Ресурсного центра добровольчества Республики Коми. Роман Кухаренко и Кирилл Попов с самого начала пандемии в 2020 году активно участвуют в акции взаимопомощи #МыВместе – они доставляли продукты питания и лекарства пожилым людям на самоизоляции помогали медикам.

Ребята организовали для Лилии Чукилевой то, что она просила – прогулку по Сыктывкару. Общественники не просто устроили разовую добрую акцию, а взяли над ветераном шефство и устраивают прогулки по городу для Лилии Ивановны несколько раз в неделю.

Такое доброе дело не осталось без внимания. Молодежный портал «Твоя Параллель» проинформировал об этом. Само доброе дело вошло в проект «100 добрых дел в Коми», посвященный 100-летию республики. «КомиКино» (автономное учреждение Республики Коми «Комикиновидеопрокат») и Ресурсный центр добровольчества Республики Коми сняли видеоролик, чтобы рассказать всем жителям региона и страны об этом добром деле.

Сами общественники рассказали, что дополнительную помощь ветерану-инвалиду они будут оказывать на постоянной основе.

Фото «Твоя Параллель»