ОНФ: Кредиторы проявляют изобретательность по взиманию дополнительных платежей с заемщиков

Мониторинги проекта ОНФ «За права заемщиков» по жалобам заемщиков в открытых источниках показали, что клиенты некоторых банков и микрофинансовых организаций столкнулись с дополнительными платежами, природу возникновения которых нельзя объяснить ни содержанием договора, ни установленными законом и Банком России правилами. Об этом сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Центробанк выявил новую практику начисления незаконных дополнительных платежей легальными кредиторами, пишут «Известия» со ссылкой на сообщения и письмо ЦБ. С клиентов под разными предлогами взимаются комиссии, которые не указаны в договоре.

Лазарева уточнила, что большая часть обращений, связанных с дополнительными платежами по просроченным долговым обязательствам, поступающих в адрес Народного фронта, связана все-таки с нелегальными кредиторами или с недобросовестными участниками рынка, впоследствии исключаемыми регулятором из реестра: «Мы наблюдаем не первый год за тем, как они проявляют невероятные способности к изобретательности и стараются вытрясти из должников как можно больше. В подобных обращениях упоминаются и абсурдные требования внесения платежей на счета третьих лиц, и обязательства должников оплачивать займы только через личные кабинеты на сайтах, которые часто не работают, и оплата «юридического сопровождения взыскания», и многое другое. А суммы зависят только от фантазии кредиторов».

«Регулятор в своем письме подтверждает подобные практики уже и в банковском секторе – это очень тревожный знак. И без того слабую сторону договора таким отношением банки ставят в еще более безвыходное положение. Банкиры пользуются низким уровнем финансовой и правовой грамотности людей, стрессом, сопутствующим долгам, и сложившейся судебной практикой. Они взимают дополнительные платежи, не оговоренные договором о кредите или займе, объясняя это какими-то «внутренними правилами». При этом заемщик под этими правилами не подписывался и даже не знал об их существовании. На наш взгляд, это грубейшее нарушение закона «О потребительском кредите (займе)», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

«Поражает подобная недальновидность. И дело даже не в санкциях со стороны власти за эти нарушения, а в доверии потребителя. Ни один заемщик не вернется туда, где с него взяли больше, чем он подписал в договоре. А учитывая стабильно снижающийся уровень реально располагаемых доходов, рост показателей просрочки и экономическую ситуацию в целом, с таким отношением у банковского сектора возникнут серьезные сложности с поиском новых клиентов и выполнением показателей», – отметила Лазарева.

Она приветствовала решение регулятора навести в этой области порядок и защитить граждан, которые становятся должниками в силу сложной экономической ситуации. Вместе с тем она выразила обеспокоенность по поводу того, что суды часто не вникают в природу возникновения долга, легитимность и добросовестность кредиторов, встают на сторону кредиторов, позволяя изымать у должников жилье и имущество.

«К сожалению, полномочия регулятора распространяются лишь на легальный рынок, а ответственность, установленная законом за злоупотребления и нарушения, пока не вполне соразмерна наносимому вреду. Поэтому, на наш взгляд, очень важно как можно интенсивнее информировать граждан о существовании подобных практик, публиковать именования нарушителей и озвучивать санкции за подобные злоупотребления. Предупредить проблему всегда проще и дешевле, чем ее потом решать», – резюмировала Лазарева.

Она напомнила о необходимости внимательно прочитать договор, изучить репутацию кредитора и выяснить его легитимность до подписания документов: «Если все эти простые правила выполняются, то должникам, права которых были нарушены, гораздо проще найти справедливость и защиту в Банке России, в службе финуполномоченного, в ФАС, Роспотребнадзоре и Федеральной службе судебных приставов. Ну, а взаимодействие с нелегалами – это всегда большой риск и вероятность восстановить справедливость значительно ниже».