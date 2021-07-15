ОНФ предложил снизить нагрузку на школьников

В современном мире люди становятся всё более занятыми. Эта тенденция не обошла и школьников: классная работа, репетиторы, кружки, тренировки, домашние задания — весь этот круговорот стал обыденной рутиной практически любого ребёнка. В то же время родители смотрят на занятость своих детей и гордятся, ведь раз много учится, значит, развивается и станет успешным. Но не все подозревают, какая опасность кроется в подобной загруженности детей.

Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%. Раньше этот показатель был существенно выше. Дети переутомляются, плохо едят и спят. Сегодня они трудятся наравне со взрослыми людьми, а иногда и больше. По данным Народного фронта, в начальной школе ребенок занимается 47 часов в неделю, в то время как рабочая нагрузка взрослого человека составляет около 40 часов. По мере взросления ребёнка нагрузка в школе растёт. Более того, после уроков дети посещают кружки, спортивные секции, готовят домашнее задание. В итоге, около 68 часов в неделю школьники тратят только на учёбу, причём, не всегда в благоприятных условиях: неудобные стулья и парты, плохое качество еды в школах, несправедливое обращение учителей к ученикам, тяжёлые учебники, удалённость школы от дома.

В итоге, 65 % детей элементарно не хватает времени, чтобы нормально подготовиться к урокам, а у 59% не хватает свободной минуты на любимое увлечение.

Народный фронт не обошёл вниманием эту проблему. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева утверждает, что необходимо снизить учебную нагрузку на детей и уменьшить количество формальных проверок. По словам эксперта, даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. «Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас».