Народный фронт предлагает решение для сокращения очередей в аэропортах

Эксперты Народного фронта считают, что данные о вакцинации или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста, позволяющего беспрепятственно передвигаться по разным регионам РФ и другим странам в соответствии с их требованиями, информационные системы авиакомпаний могли бы запрашивать и получать на портале Госуслуг. Давать согласие на получение такой информации осталось бы правом пассажиров, при этом такое не слишком сложное техническое решение могло бы снизить в пиковый сезон отпусков очереди в аэропортах и эпидемиологические риски, возникающие при скоплении людей.

«Мы читаем новости о том, что происходит в аэропортах, и это, конечно, вызывает озабоченность. Необходимо срочно предпринимать меры, чтобы люди могли начинать отдых без нервотрепки и все риски, связанные с долгим выяснением информации про гражданина и накапливающиеся из-за этого очереди, были нивелированы, – заявил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов. – Для этого необходимо интегрировать информационные системы авиакомпаний и лабораторий, делающих тесты, с порталом Госуслуг. Нелогичным представляется развитие информатизации различных процессов жизнедеятельности россиян одновременно с ручной проверкой QR-кодов, созданных высокотехнологичным путем. При сдаче ПЦР-тестов данные о результатах должны попадать в Госуслуги, а при покупке билета официальные данные из Госуслуг о наличии QR-кодов или сданных тестов автоматически должны попадать в авиакомпанию. Все это, конечно, только если человек сам выразит свое согласие».

Данное предложение Народный фронт в ближайшие дни направит в Минцифры.