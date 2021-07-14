На 2-й Брестской улице готовится к вводу многофункциональный комплекс с гостиницей — Лёвкин

В новом многофункциональном комплексе, который готовится к вводу в эксплуатацию на 2-й Брестской улице вл.19/18, стр.1, 3, 4 будут размещены помещения для научной деятельности ФГБУН «Институт автоматизации проектирования Российской академии наук». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Здесь появятся служебные квартиры с сопутствующими нежилыми помещениями на первых этажах, помещения гостиницы, а также три уровня подземного пространства для стоянки автотранспорта с отделениями для служб инженерного обеспечения зданий», — отметил Сергей Лёвкин.

«Застройщик уже подал документы необходимые для ввода здания в эксплуатацию», — добавил он.

Руководитель Департамента пояснил, что новый комплекс появится в результате реконструкции существующих зданий и реставрации с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Доходный дом купца В.Е. Быкова, 1909г., архитектор Л.Н. Кекушев». Все работы велись за счет средств инвестора.

Сергей Лёвкин напомнил, что реализация этого проекта велась в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, которая реализуется по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года. В числе приоритетов развития столицы, одобренных Мэром С.Собяниным, является развитие эстетики городской среды. По мнению Сергея Собянина, ключевое в развитии центра столицы является комплексное и сбалансированное развитие с сохранением и восстановлением объектов культурного наследия.

Лёвкин напомнил, что в этом году в ЦАО запланировано ввести в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров недвижимости.