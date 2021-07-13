«Папа поможет»: Активисты ОНФ организовали поддержку одинокой маме с детьми-инвалидами в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках проекта ПРО_НЕЁ организовали акцию «Папа поможет» в Сыктывкаре. Главная цель акции — оказание помощи и поддержки одиноким мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. В административном центре республики в мероприятие включились представители организации «Союз отцов». Общественники вместе оказали помощь Евгении Миллер – молодой маме, которая одна воспитывает двоих особенных детей.

Участники «Союза отцов» помогли сделать дом Евгении более безопасным – отремонтировали электропроводку, а также научили ее сына — шестилетнего Олега с ограниченными возможностями здоровья — кататься на велосипеде.

Евгения Миллер также воспитывает дочь-инвалида – десятилетнюю Алёну.

«Бабушек, дедушек, теть, дядь и папы нет. Я за всех одна», — рассказала Евгения, которая все свое время уделяет своим детям.

Активисты ОНФ в Коми преподнесли Евгении Миллер букет роз.

«Цветы мне уже давно никто не дарил, и очень приятно чувствовать себя не только мамой, но и женщиной», — поблагодарила она активистов Народного фронта и «Союза отцов» за оказанную поддержку.

«Помогать одиноким мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, будем стараться не разовыми акциями, а на постоянной основе», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.