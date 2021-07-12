Шмелева: Необходимо снизить учебную нагрузку на детей и уменьшить количество формальных проверок

Система общего образования должна снизить учебную нагрузку на детей, перейдя от многочисленных формальных проверок к повышению качества самого образования, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в статье для «Российской газеты». Для этого преподавателей и детей нужно консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания, вкладывать ресурсы в их подготовку и благополучие.

«Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников. Последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов. Давайте не будем заблуждаться – даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас», – отметила Шмелева.

Она считает, что система образования должна быть ориентирована на раскрытие потенциала каждого ребенка. Для этого необходимо обеспечить индивидуальный подход к обучению и равный доступ детей к культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций. Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию и стать успешным.

«Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Чем чаще мы будем говорить своим детям, что у них обязательно получится, чем больше будем верить в них, тем больше шансов, что каждый из них раскроется по-настоящему. Для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда. Нам необходимо расширять ее: увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счет нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования. При этом обязательно надо предусматривать возможности для инклюзии», – подчеркнула Шмелева.

По ее словам, для гармоничного развития ребят принципиально важно развивать и массовый детско-юношеский, школьный и студенческий спорт. Для этого нужно расширять доступность бесплатных программ спортивного дополнительного образования для всех, независимо от места проживания или уровня обеспеченности родителей.

«Наверное, здесь затронута одна из самых важных проблем современной школы, как сделать занятия интересными и полезными. У Сириуса это вышло. Надеюсь, формат Сириус придёт и в обычные общеобразовательные школы. На мой взгляд пока школы не совсем готовы к данной схеме. Ведь мы не просто должны дать ученику выбор, в котором он пойдёт по наименьшему сопротивлению, но и научить делать этот самый выбор. Согласен со снижением учебной нагрузки, однако здесь мы должны помнить, что школа выполняет не только образовательную функцию, но и участвует в социализации ребёнка, поэтому взаимодействие учителя и ученика необходимо сохранить, но перенести в другой формат. О чем мы ещё должны помнить, для ученика, как и для учителя, очень часто ЕГЭ или ОГЭ становится главным ориентиром на образовательном пути, поэтому необходимо внедрять эти новые принципы, подходы, умения, систему выбора именно туда. Очень надеюсь и верю, что школа может превратиться в место, куда будут хотеть вернуться дети», — прокомментировал эксперт регионального штаба ОНФ в Коми Артём Зайнапов.