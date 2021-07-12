ОНФ в Коми поздравил многодетные семьи

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми поздравили многодетные семьи с Днем семьи любви и верности. Сыктывкарская ассоциация многодетных семей организовала праздничную встречу многодетных семей в историко-реконструкционном клубе «Кречет».

Член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова поздравила всех родителей с праздником, подарила букеты цветов, а детям – много сладостей.

«Встреча прошла в тёплой, дружеской, обстановке. На свежем воздухе, за чашкой чая

родителей поздравили с праздником», — поделилась руководитель «Сыктывкарской ассоциации многодетных семей» Елена Галева.

После теплых слов участники встречи посетили музей клуба «Кречет». Экспонаты можно было не только брать в руки, но примерять на себе. Это, конечно, особенно понравилось детям – они даже метали копья в цель.

«Народный фронт всегда поддерживает многодетные семьи и семейные традиции. У нас даже есть целая тематическая площадка по поддержке семьи и детства – «Демография». Очень радостно видеть радость и сплоченность многодетных семей. Спасибо вам всем, благодаря таким любящим мамам и папам у нашей Родины большое будущее», — отметила Иванова.

День семьи любви и верности – праздник, который справляют семейные граждане страны, влюбленные пары. Праздник приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.