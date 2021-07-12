Премиум аккаунт в World of Warships за вакцинацию

Разработчик компьютерных игровых продуктов Wargaming при информационной поддержке Народного фронта проводит кампанию по информированию геймеров о вакцинации. В активностях среди игроков World of Warships, которых более 1 миллиона по всему миру, разработчик напомнил о важности вакцинации и предложил за нее подарки, актуальные аудитории.

«Хочется личным примером показать нашим игрокам, что вакцинация – это правильный путь к победе над общим коронавирусным врагом, – пояснил Виктор Бардовский, директор по продукту Wargaming Spb. –Проблему своей безопасности мы успешно решили, проводя ежедневную дезинфекцию студии, переведя часть сотрудников на удаленку и при каждой возможности напоминая коллегам о важности вакцинации. Также мы отслеживаем число привитых сотрудников. Но Wargaiming постаралась внести свой вклад и в безопасность игроков. Во время пандемии игры помогают отдыхать и даже играть с друзьями, не контактируя с ними напрямую. Компания провела еще и множество активностей, включая розыгрыш призов, новых кораблей и премиум доступа. Благодаря сотрудничеству с Народным фронтом была запущена кампания с внутриигровыми подарками, призванная привлечь внимание игроков к важности вакцинации».

«В информационных проектах Народного фронта мы рассказываем о необходимости вакцинации и развенчиваем мифы о ней, – добавил начальник управления интернет технологий и мониторинга Исполкома Народного фронта Александр Жуков. – В наших проектах участвуют врачи и общественные деятели. Мы благодарны компании Wargaming за то, что она не только вакцинировала своих сотрудников, но и доносит эту информацию до игроков в компьютерные игры. Мы будем расширять и усиливать это взаимодействие».