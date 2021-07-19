Народный фронт помог организовать социальную помощь на дому для сломавшей ногу одинокой жительницы Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли сыктывкарке Светлане Тоарка, оказавшейся в трудной жизненной ситуации после перелома ноги. Сорокавосьмилетняя одинокая женщина после травмы во время амбулаторного лечения дома оказалась не в состоянии полноценно себя обслуживать, родных у нее нет, она осталась без средств к существованию. Общественники обратились в Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара и помогли наладить социальную помощь женщине.

Усугубило тяжелую ситуацию сыктывкарки то, что в период пандемии и до момента получения травмы она искала постоянную работу. До этого работала по разовым договорам гражданско-правового характера, которые не предусматривают выплату денежных средств по временным листам нетрудоспособности («больничным»).

Работники социальной службы доставили женщине продуктовый набор и взяли ее на учет, как находящуюся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники социальной службы теперь будут навещать Светлану на постоянной основе и в случае необходимости — оказывать помощь продуктами питания.

Кроме того, активисты ОНФ обратились в министерство здравоохранения Республики Коми с просьбой дополнительно проконтролировать оказание в полном объеме квалифицированной медицинской помощи женщине. Сейчас ее снова определили в стационар для продолжения комплексного лечения.

«Большое вам спасибо! А то я даже не знала, что делать, растерялась в такой ситуации. Благодаря вашему вмешательству и поддержке мне стало легче. Почувствовала заботу, получаю помощь. Думаю, скоро пойду на поправку», — поделилась Светлана Тоарка.

«Для активистов ОНФ в Коми помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – не разовая акция. В период пандемии в рамках акции взаимопомощи #МыВместе благодаря поддержке предпринимательского сообщества общественники вместе с волонтерами и работниками социальных служб передали тысячи бесплатных продуктовых наборов одиноким пожилым людям, многодетным и малоимущим гражданам по всей республике. Такую работу вместе с соцработниками и всеми заинтересованными сторонами будем продолжать», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.