В Народном фронте напомнили, что должен сделать каждый, чтобы вакцинация способствовала быстрой и эффективной победе над коронавирусом

В студии МЕДИА.ОНФ заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко и эксперт Народного фронта, профессор, доктор медицинских наук, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус опровергли слухи, домыслы и негатив вокруг прививочной кампании. Они напомнили, как российское законодательство защищает права граждан, работает на улучшение эпидемиологической ситуации и как современное мировое информационное пространство способствует прозрачности всех процессов, связанных с применением вакцин.

«У нас очень оперативно власть реагировала на эпидситуацию, на появление новых штаммов, – напомнила историю вопроса сенатор. – Законодательно дали ученым возможность параллельно вести клинические исследования, чтобы быстрее ввести вакцину в гражданский оборот и прервать распространение коронавирусной инфекции. Вот какую информацию нужно использовать, когда человек ставит перед собой вопрос: вакцинироваться или нет. В нашей стране выбран либеральный путь вакцинирования, и это верный для нас путь. У нас общество к запретам не готово».

«Если органы, регулирующие регистрацию нашей вакцины, дали быстрее все согласования, это не значит, что вакцина не прошла все ступени исследований, обеспечивающие ее безопасность», – поддержал коллегу Продеус.

При этом экспертам пришлось разобрать ситуацию, когда работодатели обязывают работников прививаться или быть отстраненными на период пандемии. Они заявили, что техника безопасности является нормой производственного процесса в любой организации, на любом предприятии. И как гражданам очевидно, что к доменной печи в футболке не подходят, при вождении транспорта за руль садятся трезвыми, а при работе на стройке надевают защитное снаряжение, так и в случае напряженной эпидемиологической ситуации техника безопасности – норма для сохранения жизни и здоровья широкого круга граждан, что сейчас и происходит посредством вакцинации. Далее обсудили абсурд конспирологических теорий.

«Я пытаюсь объяснить людям, что производители вакцин, государство, система здравоохранения сделали всё, чтоб люди могли сообщить, как они перенесли вакцинацию, – сказал Андрей Продеус. – Любой зарегистрированный на Госуслугах после вакцинации имеет возможность и должен в приложении специальный дневник записать, как себя чувствует. Чувствуешь хорошо? Напиши. Чувствуешь плохо – напиши. А если ты в парке на лавочке это рассказал, а через специально созданный для этого ресурс поленился – так это как раз нечестно, и это – твоя нечестность. А общая статистика и складывается из отношения каждого, кто должен бы был эту информацию зафиксировать и транслировать по официальным каналам».

«Если мы не доверяем информации от российских статистиков, то очевидно, что в мире, где наша вакцина используется миллионами доз, нашлось бы достаточное количество лиц, заинтересованных в распространении информации о негативных последствиях нашей вакцины. И с акцентом «Россия села в лужу» такие тексты муссировались бы. Но этого же нет. Напротив, по данным аргентинских исследователей, тромбоэмболические и тромботические осложнения от «Спутника» в шесть раз ниже, чем от AstraZeneca. Я считаю, это великолепный результат», – уточнил главный иммунолог Московской области.

Эксперты подчеркнули, что главная цель кампании по вакцинации – Россия без коронавируса.

«Для этого всё и делается, – заверила Татьяна Кусайко. – В настоящий момент идет оценка эпидситуации во всей стране по часам. В зависимости от тех или иных обстоятельств принимаются решения. Мы об этом слышим. Идет информирование по каждому региону – где какая ситуация. Вопрос сохранения здоровья – в руках каждого. Пока нет других способов достичь этой цели, кроме вакцинации, и если у нас есть возможность получить бесплатно прививку – это забота о человеке со стороны государства. Но, конечно, люди и сами должны беспокоиться о своем здоровье и использовать маски, реже находиться в общественных местах. Ну а если человек вакцинирован – он уже защищен».

На интересующие граждан вопросы по вакцинации ответы от самых известных в России врачей можно получить на бесплатной горячей линии Народного фронта и Минздрава. По номеру 8-800-200-34-11 звонки принимают круглосуточно.