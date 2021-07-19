За вас болеет вся страна: в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио «Молодежка ОНФ» запустила акцию #ЗнайНаших

Аэростатные шары с российским триколором, прыжки с парашютами и слова поддержки. Сегодня в 46 регионах страны стартовала акция #ЗнайНаших, которой команда «Молодежка ОНФ», Putin Team и другие молодежные движения поддержали российскую сборную на Олимпийских играх в Токио. В десятках городов в небо поднялись воздушные шары, спортивные самолеты, парашюты с флагами России с призывом поддержать команду страны.

«18 июля олимпийцы отправляются в Токио для участия в Олимпиаде. И в этот день мы организовали традиционную акцию #ЗнайНаших. Нам могут запретить многое, но никто не может запретить болеть за спортсменов, прославлять флаг России, гимн нашей страны, ее территориальную целостность и, самое главное, прославлять достижения российских олимпийцев. И поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать наших спортсменов на протяжении всех Олимпийских игр. И, конечно же, ждем их с победой. Только вперед! – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

25-метровый флаг России на двух тепловых аэростатах подняли в небо сегодня на рассвете в Рязанской области. Таким образом «Молодежка ОНФ» и Федерация воздухоплавания региона поддержали рязанских гребцов, которые будут защищать честь страны на Олимпиаде в Токио. В составе сборной России – спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки, воспитанники СШОР «Олимпиец»: мастера спорта России международного класса Анастасия Долгова и Олег Гусев, заслуженный мастер спорта России Евгений Луканцов. Для своих земляков коллеги и участники «Молодежки ОНФ» даже написали стихотворение.

«Хочу пожелать нашим спортсменам здоровья, удачи, боевого настроя и что очень важно – спортивного везения! Везет сильнейшим, а российские спортсмены как раз из таких», – сказал пилот теплового аэростата, исполнительный директор Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области Александр Маврин.

Воздушные шары с растяжкой #ЗнайНаших и с флагами России поднялись сегодня в небо в 12 регионах страны.

В Воронежской области акцию провели участники команды «Молодежка ОНФ» совместно с местным клубом воздухоплавателей.

Парашютисты Орловской области организовали прыжки с триколором и надписью «Россия, вперед!», на земле их встретили жители региона с растяжкой #ЗнайНаших.

«Хочу пожелать спортсменам силы духа, мужества и терпения. Знайте, вся страна с вами и болеет за вас! Сам я занимаюсь парашютным спортом с 2006 года. И сегодня мы посвящаем очередной парашютный прыжок именно нашим олимпийцам – прыгаем с флагом России с высоты 2,5 км», – сказал председатель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин.

Прыжками с парашютом поддержали российских олимпийцев и спортсмены Амурского аэроклуба регионального отделения ДОСААФ.

В Липецке акция #ЗнайНаших прошла в природном парке чудес «Кудыкина гора». На фоне визитной карточки региона – скульптуры персонажа русских сказок Змея Горыныча участники развернули 10-метровую растяжку с лозунгом «Знай наших!». Акцию поддержали и гости парка из разных уголков страны.

«Болеем всей Липецкой областью и Россией за наших ребят! Желаем победы! Мы с вами! – выразила свои чувства «Молодежки ОНФ» Анна Мельниченко.

В Томской области олимпийцев поддержали не только участники «Молодежки ОНФ», спортсмены и студенческие отряды, но и российская спортсменка, олимпийская чемпионка XX зимних Олимпийских игр в Турине, заслуженный мастер спорта России Наталья Баранова. Вместе участники акции прокричали троекратное «ура» и подняли в небо воздушные шары цветов флага России.

Акция #ЗнайНаших пройдет также и в социальных сетях. В Инстаграм будет доступна «маска-фильтр» для сториз в поддержку нашей олимпийской сборной. А в таких социальных сетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», будет запущена новая рубрика с указанием личных страниц участников Олимпийских игр, представляющих Россию.

Олимпиада-2020, которая в прошлом году была перенесена из-за пандемии, пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио. Из-за ковидных ограничений на ней не будет иностранных болельщиков. В окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады вошли 335 спортсменов.