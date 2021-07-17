Народный фронт направит информацию о свалках с биологическими отходами в Минприроды и Росприроднадзор

Общероссийский народный фронт ведет планомерную борьбу с незаконными свалками биологических отходов и отходами аналогичного класса опасности. Так, в Омске крупная свалка биоотходов уже ликвидирована, в Красноярском крае за скотомогильник под Бархатово оштрафовали птицефабрику и администрацию Берёзовского района. А вот в Астраханской области после проверки Россельхознадзора ситуация так и не была исправлена. В Кургане и Ленобласти другая проблема – жители задыхаются от едкого дыма и гари из-за сжигания медицинских отходов. Для решения этих вопросов Народный фронт обратится в Минприроды РФ, Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Территория вдоль Окружной дороги в Октябрьском округе Омска давно использовалась для незаконного складирования различного мусора в больших объемах. Здесь были разбросаны промышленные, строительные и бытовые отходы, пластик, а также растительный мусор, собранный после субботников. Информация о том, что там появились и останки животных, была размещена анонимно в социальных сетях. Эксперты ОНФ подчеркнули: ситуация представляет угрозу населению – недалеко располагаются полтора десятка садоводческих товариществ, есть небольшие водоемы. Продукты распада могли попасть в грунтовые воды, которые используют дачники на своих участках.

После обращения активистов Народного фронта чиновники поспешили отчитаться, что останки животных утилизированы, однако контрольный рейд общественников опроверг эту информацию. Кости и лошадиные черепа в большом количестве власти вывезли только со второй попытки. Сейчас территория очищена, въезды закрыты, видеонаблюдение установлено.

«Хорошо, что теперь здесь установлено видеонаблюдение и есть шанс, что незаконной свалкой хотя бы перестанут пользоваться. Ведь камеры позволят установить виновников – юрлиц или граждан, которые в нарушение действующего законодательства размещают на этом участке отходы и загрязняют почву, грунтовые воды», – сообщила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Омской области Татьяна Вдовина.

Несанкционированное размещение опасных отходов было зафиксировано и в Красноярском крае. Неподалеку от села Бархатово общественники благодаря жителям выявили складирование в большом объеме останков крупного рогатого скота, отходов с объекта птицеводства, а также бытовые отходы. Активисты регионального отделения ОНФ обратились в Россельхознадзор, который установил порчу земель на площади 5500 кв. м, в почве обнаружены токсичные химические элементы: цинк, свинец и сера. Бархатовскую птицефабрику и администрацию Берёзовского района привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф на общую сумму в 600 тыс. руб., а также провести рекультивацию загрязненных земельных участков.

«Это уже пятый скотомогильник, который мы находим на территории Берёзовского района за последние несколько лет. По-нашему мнению, необходимо ужесточать надзор за фермерскими хозяйствами в части заключения договоров на утилизацию биоотходов, то же самое касается договоров с коммерческими организациями на вывоз бытового и строительного мусора. Считаю, что пока все предприятия не заключат договоры на вывоз отходов с региональными операторами, в лесах и полях будут появляться все новые свалки», – отметила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Красноярском крае Марина Якубенко.

В Астраханской области проблема до сих пор не решена. В январе 2021 г. жители сообщили общественникам о скотомогильнике вблизи поселка Пойменный у ерика Бобрёнок. В зарослях тростника там были обнаружены шесть – восемь туш крупного рогатого скота. Активисты ОНФ обратились в надзорные органы, после чего Роспотребнадзор по Астраханской области начал проверку с целью установления собственников земельного участка и привлечения их к ответственности. На сегодняшний день ситуация не только не исправлена, но даже ухудшилась: после паводка в указанном месте всплыло порядка 40 трупов крупного рогатого скота, которые во время схода воды попали в ерик и подземные воды.

В Кургане – другая проблема. Там жители микрорайона Рябково уже три года задыхаются от едкого дыма и гари. Как оказалось, в металлическом ангаре на улице Марии Ульяновой путем сжигания утилизируют медицинские отходы. Штрафы, предписания и возбуждение дел по административным правонарушениям не помогли – предприятие продолжает работать. Общественники обратились к губернатору Курганской области с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

«Региональный исполком Народного фронта предложил рассмотреть данное нарушение на федеральном уровне. Мы не против работы таких объектов, но они не должны вредить экологии и людям, находящимся в окружении. Тем более вокруг – больницы и ковидные госпиталя», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Незаконно сжигают медотходы и в поселке Федоровское Ленинградской области. Делает это на протяжении нескольких лет компания «Белый Трест», арендующая в промзоне участок земли, не предназначенный для размещения, хранения и обеззараживания таких отходов. Из-за многочисленных нарушений деятельность предприятия неоднократно приостанавливалась. Сейчас, по словам местных жителей, сжигание опасных отходов в поселении продолжается.

«Из-за судебных процессов проблема до сих пор не может решиться, а страдают от этого люди, живущие в непосредственной близости от данного участка. В очередной раз мы обращаем внимание на то, что подобные нарушения происходят зачастую именно на арендуемых территориях: земли используются не по целевому назначению. Необходимо контролировать данную сферу и привлекать к ответственности не только арендаторов, но и собственника, который допускает подобные нарушения на своем участке», – прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Ленинградской области Галина Синкевич.

«Тема экологии для Общероссийского народного фронта – одна из важнейших. Это то, что касается любого гражданина. Например, в прошлом году она стала ключевой на прямой линии с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. В нынешнем году, внимательно изучая обращения людей, мы выделили тему, которая повторяется во многих регионах, – неправильное хранение и утилизация биоотходов сельского хозяйства или медотходов. Это отходы высокого класса опасности. Люди боятся за свою жизнь, они звонят нам и говорят, что в местах их проживания выросло число легочных заболеваний. Про неправильную утилизацию говорят, в частности, жители Ленинградской и Омской областей. В Курганской области люди готовы выйти на пикеты и обращаются к нам, чтобы мы помогли им решить проблему. И мы сделаем все возможное. В первую очередь направим обращения в Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в Россельхознадзор, так как многие вопросы относятся к их ведению. Я надеюсь, что органы власти прислушаются к нам и совместными усилиями мы решим существующие проблемы, сделав жизнь граждан безопасной», – заявил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.