Народный фронт и авиакомпания «Россия» продолжают конкурс городов – в честь победителя назовут новый самолет

Народный фронт и авиакомпания «Россия» объявили о старте третьего этапа голосования за туристический город, в честь которого будет назван один из поступивших во флот самолетов. На фюзеляже лайнера появится герб города.

«Сейчас борьба будет между городами: Кировск, также больше известный как курорт Хибины в Мурманской области, Энгельс в Саратовской области и Ангарск в Иркутской области. Какой город победит, решат сами россияне. Голосование проводится на сайте проекта Народного фронта «Путешествуем по России» RussiaLike.ru до полудня 30 июля 2021 года. Мы подсчитаем голоса, и один из поступивших во флот авиакомпании «Россия» самолетов назовут в честь города-победителя, на фюзеляже лайнера появится герб города», – рассказал координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков. Он также добавил, что на сайте, где проводится голосование, можно ознакомиться с информацией об этих городах, она будет полезна туристам при планировании путешествий.

«Авиакомпания «Россия» активно наращивает флот воздушных судов отечественного производства, которые способствуют решению одной из важнейших задач – развитию сети доступных региональных перевозок в нашей стране», — отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Он объяснил, что цель проекта по присвоению самолетам имен городов России – рассказать пассажирам о различных туристических местах нашей страны, привлечь внимание к новым направлениям для путешествий.

В рамках первого этапа конкурса по результатам народного голосования 17 мая победил город Дербент в Республике Дагестан. В аэропорту Махачкалы – столицы Республики состоялась торжественная презентация самолета Superjet 100, на фюзеляж которого были нанесены название и герб города Дербента. Во втором этапе победу одержал подмосковный город Волоколамск — презентация самолета пройдет в столичном аэропорту Шереметьево 27 июля.

Народный фронт и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о совместных усилиях при реализации мероприятий в области развития и популяризации отечественного туризма. Проект «Путешествуем по России» организует несколько этапов всероссийских народных голосований среди городов – туристических центров. Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте проекта «Путешествуем по России» konkurs.russialike.ru. Срок подачи заявок продлен до 31 августа 2021 г.