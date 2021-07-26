ОНФ: Банки продолжают использовать уловки для невнимательных заемщиков по навязыванию страховок при оформлении кредитных карт

«Невнимательность и беспечность заемщиков приводит к автоматическому навязыванию дополнительной услуги – включению страховки в договоры по кредитным картам. Потребитель осознает ситуацию чаще всего уже после сроков периода охлаждения, установленных законом. Поэтому отказаться от этой страховки он не может», – заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«В ходе мониторинга жалоб и потребительских настроений в открытых источниках мы встречали сообщения о предварительном включении страховки в договоры по кредитным картам. Важно отметить, что массовых жалоб на навязанные таким образом страховки по кредитным картам пока не наблюдается. Это связано с тем, что ежемесячные суммы списаний по страховкам не очень большие и не слишком заметны по сравнению с необходимостью полной единовременной оплаты страхового полиса при залоговом или потребительском кредитовании», – рассказала Лазарева.

Клиенты действительно обнаруживают наличие страховки при списании первого платежа за услугу, которое происходит уже через месяц после получения карты. То есть установленный срок периода охлаждения в 14 дней пропущен, и отказаться от нее можно, только если банк проявит добрую волю.

«Механизм навязывания страховок в онлайн очень прост. При заключении договора в пункте о страховке уже заранее проставлена галочка или есть пункт, в котором прописано несогласие клиента с необходимостью страховки. В первом случае, если эту отметку не снять, то вместе с кредиткой потребитель становится и обладателем страховки. Во втором случае страховка автоматически прилагается, если пункт не отметить. Формально нарушения закона в этом нет, поскольку потребитель сам заполняет договор онлайн. Но фактически мы видим в этом очередную уловку рынка для того, чтобы заработать на клиенте», – подчеркнула Лазарева.

К сожалению, у нас нет культуры внимательного и вдумчивого изучения подписываемых документов офлайн и подтверждений о прочтении пользовательских и иных соглашений в онлайн. «Таким образом, невнимательность и беспечность заемщиков фактически приводит к автоматическому навязыванию дополнительной услуги. При этом доказать факт навязывания очень непросто, поскольку при электронном оформлении договора исключен фактор общения с менеджером и потребитель приобретает продукт по собственной инициативе. А поскольку осознает ситуацию он чаще всего позже сроков периода охлаждения, установленных законом, то и отказаться от этой страховки он не может», – резюмировала Лазарева.