Мониторинг ОНФ показал, что граждане продолжают платить за капремонт своих аварийных домов

Жители аварийных домов продолжают платить за капитальный ремонт. Это выяснили эксперты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) по всей стране.

Анализ обращений граждан по теме капремонта, поступивших в ОНФ после пресс-конференции Президента в декабре 2020 года, показал, что больше половины обращений связано с просьбами ускорить проведение капремонта в их МКД. На этом фоне тот факт, что примерно в 5% случаев граждане просят не ремонтировать их МКД, а наоборот, признать аварийными и расселить экспертам ОНФ показался заслуживающим особого внимания.

После более детального знакомства с проблемой выяснилось, что в региональных программах капитального ремонта присутствуют не только по факту ветхие МКД, но даже и формально признанное в установленном порядке аварийным жилье. Но согласно п. 1. ч. 2 ст. 168 ЖК РФ в региональные программы капитального ремонта не подлежат включению дома, признанные в установленном порядке аварийными.

Мониторинг ОНФ, проведенный в июне 2021 года показал, что в 61 из 81 проанализированных региональных программ капремонта было обнаружено 912 аварийных МКД.

За время проведения мониторинга правительства 11 субъектов уже успели внести изменения в региональные программы капитального ремонта и полностью исключить 90 выявленных аварийных домов из адресных перечней этих программ.

«Включение аварийных МКД в регпрограммы капремонта запрещено ЖК РФ. Наличие аварийного дома в регпрограмме капремонта является основанием для начисления необоснованных взносов гражданам, а также влечет за собой риск расходования очень дефицитных денежных средств региональных фондов капитального ремонта. Считаем, что такая ситуация неприемлема», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

ОНФ будет настаивать не только на прекращении начислений платы за капремонт в домах, признанных аварийными, но будет добиваться возврата денежных средств гражданам, которые исправно платили по ошибочным квитанциям. Народный фронт обратится к высшим должностным лицам субъектов РФ с просьбой взять на особый контроль такие случаи, сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.