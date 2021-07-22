ОНФ развивает социальный проект #ПРО_НЕЕ в Коми

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми вместе с неравнодушными гражданами и партнерами продолжают развивать в регионе проект ОНФ #ПРО_НЕЕ. Он направлен на поддержку женщин, воспитывающих и заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Активисты Народного фронта в Коми встретились с участницей проекта #ПРО_НЕЕ, неравнодушным человеком и руководителем АНО «Центр психологической помощи семье и детям «Штурвал» Ольгой Смирновой и поблагодарили ее за поддержку социальной инициативы.

Общественники рассказали, что АНО «Центр психологической помощи семье и детям «Штурвал» реализует проекты, направленные на оказание помощи и поддержки замещающим (приемным), многодетным семьям, а также родителям, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ в Республике Коми.

Член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова подарила Ольге атрибутику проекта #ПРО_НЕЕ – в том числе, майки и джинсовые куртки. Активисты ОНФ отметили, что атрибутика красивая и современная, она будет обращать внимание на добрую и полезную социальную инициативу.

«Важно, что #ПРО_НЕЕ активно развивается в Коми, в проект все больше включаются неравнодушные граждане и организации. Ольга Смирнова не только руководит Центром психологической помощи семье и детям «Штурвал», но и сама является приемной мамой, лично оказывает помощь и поддержку приемным родителям, опекунам и усыновителям. Она объединяет родителей в сообщества и клубы», — рассказала Елена Иванова.

Республика Коми включилась в проект ОНФ #ПРО_НЕЕ весной 2021 года. Общественники рассказали, что когда Народный фронт в Коми проинформировал, что есть такой проект, то сразу же откликнулись те, кто захотел в нем участвовать и оказывать практическую помощью. Откликнулись не только женщины-предприниматели, но и предприниматели-мужчины. Так, у проекта в республике появился сразу ряд партнеров: участники бесплатно предоставляют возможность воспользоваться самыми различными услугами, повышающими качество жизни женщин.

«Благодаря такой поддержке и неравнодушию в Коми успешно заработал этот важный социальный проект, который общими усилиями мы будем развивать», — добавила Иванова.