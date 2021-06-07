В ОНФ обсудят вопросы безопасности на тротуарах

8 июня, в 11.00 на площадке ОНФ в прямом эфире на круглом столе обсудят вопросы использования микротранспорта в России. С наступлением летнего сезона появляется новый участник дорожного движения – человек на элеткросамокате, гироскутере или моноколесе. Тротуар превращается в проезжую часть для «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Вместе с их появлением снижается безопасность движения.

Общественники обратили внимание на то, что городские и районные СМИ и паблики полны историй о столкновениях, полученных травмах, испорченном имуществе и потерянном времени. В отсутствии точных правил и информационной кампании о безопасном использовании микротранспорта от столкновения с ними не застрахован никто, считают эксперты ОНФ.

Вместе с тем СИМ вполне могут оказаться городским транспортом будущего, их число кратно увеличивается не только в столице, но во многих городах России.

О том, как обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, не ограничив при этом искусственными запретами технический прогресс, поговорят участники круглого стола.

Круглый стол проводится по инициативе эксперта по безопасности в городе, координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова. Общественники, представители органов власти и бизнеса, сообщества участников дорожного движения и сами любители мобильного микротранспорта обсудят на площадке ОНФ, как обеспечить безопасность и комфорт его использования.

Трансляция будет доступна по ссылке: https://youtu.be/9l4HWHgUso0