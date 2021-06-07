Зеленый свет финансам – на ПМЭФ-2021 обсудили вопросы перехода к «зеленой» экономике

Главное экономическое событие в России этого года – Петербургский международный экономический форум прошел в северной столице 2-5 июня. Обсудить единство экономики и экологии, развитие зеленого финансирования собрались участники круглого стола «Вопросы перехода к зеленой экономике» – представители органов власти, бизнеса, экологи.

Открывая встречу, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил актуальность развития зеленого финансирования в регионах России. Сенатор напомнил, что для достижения установленных Президентом России Владимиром Путиным национальных целей развития РФ на период до 2030 года в сфере экологии, а также реализации нацпроекта «Экология» сформированы показатели по регионам, утверждены методики их расчета.

«Они определены с учетом привлечения средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Однако бюджеты регионов ограничены, поэтому нужно искать дополнительные механизмы привлечения финансовых средств для их устойчивого развития», – отметил Майоров. Этими механизмами смогут стать привлечение крупных инвесторов, повышение заинтересованности предприятий к вложению средств в устойчивые проекты, которые учитывают экологические риски и направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Сенатор добавил, что зеленое финансирование – это тот механизм, который может также на долгосрочную перспективу обеспечить регион комфортной и безопасной средой за счет притока дополнительных финансовых средств, новых рабочих мест, предотвращения техногенных аварий.

Практика привлечения зеленых финансов на региональные проекты в России фактически отсутствует, отметила руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета при профильном Комитете СФ, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова. Однако, по мнению эколога, первые шаги к развитию зеленого финансирования в России уже сделаны. Эксперты уже не первый раз собираются за столом переговоров для обсуждения действующих механизмов зеленого финансирования в стране, а также готовят международный меморандум по зеленому финансированию. Он призван объединить российские, зарубежные и международные инвестиционные фонды, банки и корпорации, а также администрации регионов России в подготовке и реализации природоохранных проектов, экологической модернизации, зеленых инвестиций.

«Перспективными направлениями развития зеленой экономики может стать как классическое зеленое финансирования – зеленые займы и облигации, так и использование частных инвестиций при государственном участии – концессионное соглашение или государственно-частное партнерство», – сказала Эколог Соколова. Такие виды привлечения средств не являются в классическом понимании вариантами зеленого финансирования, однако могут по сути своей соответствовать критериям зеленых проектов.

Директор Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО Сергей Коротков в свою очередь поделился опытом по внедрению и реализации международных зеленых проектов. Среди них – экологически безопасное регулирование и окончательное уничтожение полихлорбифенилов (ПХБ) на предприятиях ОАО «РЖД» и других собственников. Центр является специализированным учреждением в системе ООН. «Фокус ЮНИДО – новые технологии и всеохватывающее устойчивое промышленное развитие», – отметил в своем выступление Коротков.

У ВЭБ.РФ почти готова таксономия зеленого финансирования в России, заявил вице-президент корпорации Дмитрий Аксаков. «Помимо того, что мы пишем стандарты для рынка, мы хотим и подавать примеры, которые самые используем», – добавил эксперт, отметив, что одним из таких инструментов станут зеленые гарантии на кредитные продукты ВЭБ.РФ.

«Российская экономика не может воспользоваться зеленым финансированием. Это удел финалистов. Всего 4 % нашей экономики по своей композиции соответствуют принципам таксономии», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его мнению, нужно поменять мышление с помощью создания научно-обоснованной стратегии развития зеленого финансирования, а также создать «лигу» зеленых компаний, которая будет привлекать инвесторов.

В обсуждении вопросов перехода на зеленую экономику также приняли участие член Правления - Финансовый директор Московской Биржи Максим Лапин, руководитель Проектной группы Международного фонда технологического развития Международного банка экономического сотрудничества Вадим Куликов, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛ Елена Безденежных, начальник Департамента экологии, охраны труда и производственной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицын. Корпорация является пионером на рынке зеленого финансирования. Всего у РЖД есть 3 выпуска зеленых облигаций: на 500 млн евро, 250 млн швейцарских франков и 100 млрд рублей.

В завершение встречи Наталья Соколова отметила, что все предложения и идеи, озвученные на площадке ПМЭФ-2021, будут аккумулированы и представлены в Совете Федерации в рамках заседания секции «Экология и охрана окружающей среды» 25 июня. Эколог выразила уверенность, что предложения смогут войти в основу законодательных инициатив по развитию зеленой модернизации и зеленого финансирования проектов в регионах России.

Запись мероприятия можно посмотреть в личном аккаунте Натальи Соколовой в Инстаграм @sokolova.eco, за прямым эфиром которой следили порядка тысячи зрителей.