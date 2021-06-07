ОНФ в Коми отметил День эколога субботником на берегу реки Сысола в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми активно и с пользой отметили Всемирный день охраны окружающей среды – очистили от мусора береговую линию вдоль реки Сысола в Сыктывкаре. Субботник общественники провели в формате раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), собрав свыше шести кубометров отходов.

«Для активистов ОНФ важны не лозунги, а добрые дела. Отметили Всемирный день охраны окружающей среды ударно — экологическим десантом. Очистили для сыктывкарцев самую, пожалуй, популярную для отдыха речную и одновременно зеленую зону реки Сысолы — от берега в районе улицы Горького и гостиницы «Югор» до улицы Кутузова и понтонной переправы в микрорайон Заречье. На этой территории любят отдыхать горожане, но, к сожалению, и мусор после себя оставляют», — пояснил общественный экологический инспектор, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Александр Чепурко.

Народный фронт в Коми нашел широкую поддержку в проведении этой прибрежной экологической акции. В нее влились участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми, студенты Сыктывкарского лесного института, представители Центра спортивных мероприятий города Сыктывкара. Помогла и администрация города – мэрия безвозмездно выделила грузовой автотранспорт для сбора и вывоза мусора на официальный полигон ТКО.

Чего только не собрали в прибрежной зоне реки Сысола участники экологического субботника – хлам, пластик, стекло. Впрочем, общественники еще раз убедились, что эта территория популярна в плане отдыха: участники акции собрали много банок и бутылок от пива, водки и вина, пачек от сигарет и пищевых пластиковых стаканов и пакетов.

«Призываем жителей быть более сознательными на природе. Мусор загрязняет не только окружающую среду, но и душу тех, кто мусорит. Для Народного фронта в Коми вопросы экологии, борьба с загрязнением окружающей среды – одни из самых приоритетных. У нас много помощников – школьники, родители, студенты, дружественные общественные организации, представители предпринимательского сообщества и органов власти, обычные граждане. Приветствуем, что местные органы власти, государственные ведомства все активнее включаются в такую работу, оказывают помощь общественникам в ходе субботников. Экологическую работу общими усилиями будем продолжать и развивать», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Общественники отметили, что мусор в прибрежных зонах водных объектов они убирают регулярно — как самостоятельно, так и вместе с командами других дружественных организаций. Так, активисты ОНФ в Коми в 2020 г. приняли участие в республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке берегов рек и водоемов от загрязнений. В ходе акции была очищена водоохранная территория в районе популярного у жителей Сыктывкара местечка Алешино на берегу реки Вычегды – собрано более 2,5 тонн мусора. Также в прошлом году представители Народного фронта в Коми убрали свалки у реки Вычегда в Эжвинском районе города и в районе улицы Тентюковской, в том числе ликвидировали опасную свалку ртутных отходов. Тогда большую помощь в транспортировке и утилизации отходов также оказали администрация и профессиональная аварийно-спасательная служба муниципалитета.