Состоялся Первый Всероссийский Детский Фестиваль Талантов talantonline.ru

1 июня в Москве в ТЦ Подсолнухи Art & Food состоялся Фестиваль Талантов talantonline.ru, приуроченный к Международному дню защиты детей. Концерт собрал более 140 детей участников из Москвы и разных регионов России.

Talantonline.ru – уникальный по формату социальный проект в России с охватом 70 субъектов Российской Федерации, действующий в целях поддержки и развития детского творчества, раскрытия детских талантов, сохранения культурного наследия и воспитания детей и молодежи.

На Фестивале 1 июня выступили победители, финалисты и гости Детского конкурса талантов talantonline.ru, состоялся шоу-показ детской моды от генерального партнера проекта бренда Rttkids. В рамках концерта проходила выставка детских картин, творческие и анимационные мастер-классы от Сиреневой Мультстудии Kids. Все участники, выступавшие с вокальными, танцевальными и артистическими номерами получили подарки от спонсоров Фестиваля. Трансляция прямого эфира велась на портале проекта.

Светлана Романова, автор проекта и Фестиваля talantonline: «Задача проекта и Фестиваля Talantonline.ru поддержать детское творчество и стать коммуникационной площадкой для детей, родителей, педагогов, партнёров. Нам важно предоставить детям доступную возможность продемонстрировать свои таланты из любого региона России и найти подходящую программу развития от наших партеров!».

В ближайшем времени на своей площадке talantonline.ru запускает детскую творческую социальную сеть, где дети смогут вести свои творческие странички и общаться. А партнёры проекта предоставлять информацию по программам развития и дополнительному образованию. Партнерами фестиваля выступили компании «Котофей», «КонсалтПрофиГрупп», студия 23mmoon и Сrecom.

Проект поддерживают деятели искусств, Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова, победительница первого шоу «Голос» Дина Гарипова, Ассоциация участников рынка Артиндустрии, Агентство Стратегических Инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс и Росконгресс Кидс.