В Сыктывкаре для детей военнослужащих Росгвардии состоялось праздничное мероприятие

В Международный день защиты детей военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации организовали праздничное представление для своих детей.

На детской площадке для мальчишек и девчонок выступил военный оркестр, который исполнил известные детские музыкальные композиции. Герои из мультфильмов провели для детей увлекательные конкурсы. Ребята с большим интересом разгадывали загадки, пели песни и танцевали. Самым ярким и запоминающимся стало шоу мыльных пузырей, подарившее детворе много позитивных эмоций.

«Ежегодно для детей военнослужащих проводятся различные праздничные мероприятия. Сегодня для наших ребят была организована интересная программа, которая никого не оставила равнодушным. Мальчишки и девчонки с удовольствием подпевали музыкантам военного оркестра, танцевали с персонажами из мультфильмов. Наши дети счастливы, и для нас это самое главное», — поделилась супруга военнослужащего Анна Абатурова.

В завершение мероприятия выступили детские творческие коллективы, исполнившие вокальные и танцевальные номера.