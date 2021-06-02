Миллион страниц для сельских библиотек

30 000 книжных страниц собрали гости самого большого книжного магазина страны «Дом Книги» Дом Зингер во время благотворительного марафона «Бегом за книгами» в международный День защиты детей.

Произведения русских и зарубежных классиков и современников, энциклопедии и книги о правильном выборе профессии отправятся к детям в сельские библиотеки Ленинградкой, Ярославской, Курганской областей, республик Удмуртия и Коми.

«Радость от организации и участия в благотворительном книжном марафоне особенная: это только начало забега, потому что останавливаться мы не собираемся. Но уже сейчас каждая библиотека получит партию отличных детских книг, и дети зароются в них с головой. А, может быть, в ком-то эти книги разбудят запойного читателя. Наш штаб помощи сельским библиотекам продолжает работать каждый день, книги можно приносить на 6 точек сбора в Петербурге, и они точно найдут своего получателя», – комментирует Надежда Орлова, автор и организатор проекта «Клуб книгодар», созданного под эгидой Народного фронта в рамках программы повышения интереса к чтению в сельской местности.

«Сбор книг для сельских библиотек и социальных учреждений Ленобласти крайне значим, потому что библиотека в малом поселении — это культурный центр, место общения для жителей, дискуссий, творческих встреч с интересными людьми. В ходе марафона были собраны в основном детские книги, которые особенно востребованы в сельских библиотеках. Символично, что центром сбора книг стал знаковый книжный центр культурной столицы. Мы благодарим всех петербуржцев и гостей города, которые приняли участие в марафоне», – сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Ленинградской области Галина Синкевич.

Участники марафона не только отправили дар маленьким жителям сельской местности, но и побывали на мастер-классах, послушали выступления детских писателей, посмотрели театрализованное представление «Винни Пух и все-все-все». Гостей праздника развлекали актриса Олимпия Ивлева, писатель-фантаст Алексей Живой, писатльница Ирина Зартайская. Счет собранным страницам будут вести волонтеры «Клуба Книгодар» — штаба помощи сельским библиотекам, открытого в Петербурге книжником и матерью пятерых детей Надеждой Орловой при поддержке Общероссийского народного фронта. Клуб активно помогает сельским библиотекам с комплектованием фондов. С начала 2021 года передано уже более 5000 книг. Проект реализуется на территории Ленинградской, Псковской, Костромской, Кировской, Новосибирской областей и планирует расшириться по всей России.

Книги во время марафона будут собираться в специальный бокс для книжных пожертвований.