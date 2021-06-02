Народный фронт готовит рекомендации по улучшению готовности здравоохранения к вызовам пандемии

На рабочем совещании эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» рассмотрели рекомендации для органов власти к предстоящему круглому столу «Уроки пандемии». Они предложили финансировать лечение и профилактику инфекционных заболеваний напрямую из федерального бюджета, минуя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В период пандемии вся система здравоохранения была переориентирована на борьбу с пандемией, что привело к проблемам с оказанием других видов медицинской помощи и профилактики, включая приостановку диспансеризации и вакцинации от других опасных заболеваний.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль напомнил, что Народный фронт еще до пандемии привлек внимание к неготовности системы здравоохранения к массовому поступлению пациентов при возникновении чрезвычайных ситуаций. По предложению члена Центрального штаба ОНФ, главврача Научно-исследовательского института – краевой клинической больницы №1 Минздрава Краснодарского края Владимира Порханова был проведен круглый стол по этой теме и подготовлены рекомендации по повышению готовности российского здравоохранения к таким вызовам.

«Регионы должны быть самодостаточными при оказании медицинской помощи в случае массовых поступлений пациентов», – заявил Рошаль.

Как отметила член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева, любая больница должна быть готова к переводу на инфекционный режим работы с пациентами, которые должны изолироваться друг от друга. При этом палаты должны быть оснащены отдельной изолированной вентиляцией – такое требование должно быть заложено изначально при строительстве больниц. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев добавил, что при проектировании больничных зданий надо обязательно установить требование и об установке медицинской газораспределительной системы.

Эксперты сошлись во мнении, что, вне зависимости от узкого профиля специальности, врачи должны получать дополнительное образование по работе в условиях пандемии с инфекционными заболеваниями.

Они высказались за необходимость развивать дополнительные возможности колл-центров и службы телемедицины при массовом потоке пациентов в пандемию. Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, вице-президент Национальной медицинской палаты Наталья Аксенова предложила включить в создаваемую службу телемедицинских консультаций средний и младший медперсонал, которые бы тоже смогли снизить рабочую нагрузку на врачей в пиковые периоды приема пациентов. Служба телемедицины может действовать во взаимодействии с экстренной телефонной линией оперативной службы МЧС. Член Центрального штаба ОНФ, руководитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева указала, что в дальнейшем службу телемедицины надо наделить полномочиями по выписыванию лекарств и больничных листов, записи к специалистам и на проведение необходимых исследований.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина подчеркнула, что каждый регион должен оценить потенциал своих больниц и определить плановую маршрутизацию пациентов во время пандемии. Малышева уточнила, что сортировка пациентов в зависимости от наличия инфекционного заболевания должна быть отлажена и в каждой больнице, а для этого в том числе надо создавать резервные приемные покои на случай массовых поступлений и фильтрации инфекционных пациентов.

Озабоченность экспертов Народного фронта вызвала неготовность Федерального агентства по государственным резервам к вызовам пандемии. Санина, в частности, сообщила, что имеющиеся в распоряжении Росрезерва аппараты ИВЛ оказались устаревшими, поэтому необходимо наладить контроль за обновлением и достаточностью необходимых средств защиты и оказания помощи на случай возникновения новой пандемии. Кроме того, эксперты ОНФ обратили внимание на необходимость повышения ответственности региональных властей за оснащенность их систем здравоохранения всем комплексом требуемого для оказания помощи медицинского оборудования.