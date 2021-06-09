Сергей Лёвкин: Около 400 фотографий поступило на фотоконкурс «Планета Москва»

Чуть больше месяца остается на подачу заявки на VIII конкурс городской фотографии «Планета Москва». Для его участников в этом году организаторы провели уже четыре фототура на видовые точки города. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«До 18 июля включительно оргкомитет конкурса «Планета Москва» продолжает прием заявок на участие. На сегодняшний день поступило около 400 фотографий в четырех номинациях. Уверен, что в финале мы увидим много профессиональных и интересных работ», – сообщил Сергей Лёвкин.

Для участия необходимо направить на электронный адрес Департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ в номинации, которые должны быть сделаны в Москве после 1 января 2020 года. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса». При поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина работы победителей конкурса Планета Москва ежегодно выставляются в мэрии.

Сергей Лёвкин напомнил, что в этом году практика проведения фототуров для участников конкурса сохранилась. «Уже организовано четыре фототура на строительные объекты столицы. Вчера участники «Планеты Москва» посетили объект партнера конкурса – ГК «Галс» «Искра-Парк». Благоустроенная внутренняя территория премиум-квартала продолжает благородный стиль архитектуры комплекса. Аккуратные газоны и клумбы, удобные современные скамейки, эргономичные зоны отдыха превращают внутренний двор квартала в уютный парк.

Ранее состоялись туры участников фотоконкурса на территории и крыши: ЖК «ЗИЛАРТ», «Сады Пекина» и дом, построенный по программе реновации на улице Константина Федина», – добавил Сергей Лёвкин.

Сделать Москву комфортным и дружелюбным городом, такие задачи ставит Мэр Москвы Сергей Собянин. Цель конкурса городской фотографии «Планета Москва» — привлечение внимания к уникальным городским объектам, увидеть новый ракурс на динамично меняющуюся городскую среду.

Столица, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума, не самый быстрорастущий город России. Тем не менее власти делают все необходимое, чтобы жить в нем было максимально комфортно.