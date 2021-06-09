Эксперты Народного фронта оценили потенциальный объем рынка страхования самозанятых в 60 миллиардов рублей

С учетом постоянного увеличения числа самозанятых эксперты Общероссийского народного фронта считают, что объем рынка добровольного страхования самозанятых может составить 60 млрд руб. в год. Сейчас программы страхования социальной и профессиональной ответственности доступны 2,4 млн зарегистрированных самозанятых. По данным Министерства экономического развития РФ, количество самозанятых граждан за последний месяц увеличилось на 125 тыс. человек.

Стоимость пакета страхования ответственности составляет от 1 тыс. до 2 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории выполняемых работ. Такие программы, в частности, предлагает Страховой Дом ВСК для исполнителей платформы YouDo. Страховать профессиональную ответственность самозанятых начали Ингосстрах и страховая компания «Манго».

В настоящее время взаимоотношения самозанятых, оказывающих услуги клиентам, недостаточно отрегулированы государством с точки зрения отстаивания интересов заказчиков. К примеру, не до конца понятно, кто оплатит стоимость испорченной сантехники во время проведения строительных работ или происшествие в такси, если исполнителем заказа являлся самозанятый. На сегодняшний день компенсацию этих убытков может выплатить только страховая компания и только за тех самозанятых, кто самостоятельно приобрел специальный страховой пакет.

«Платформы предоставляют самозанятым возможность страхования профессиональной ответственности. Как правило, застрахованные исполнители вызывают гораздо больший интерес у заказчиков, так как это значительно снижает риски некачественной услуги. При этом страхованием занимаются ни платформы и не заказчики, а профессиональные страховые компании, – рассказал сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo.com Денис Кутергин. – Для оформления страхового случая заказчику достаточно воспользоваться приложением без лишней бюрократической волокиты и разбирательств с самозанятым исполнителем».

Важно учитывать, что у самозанятых граждан нет отдельного бюджета для выплаты компенсаций клиентам в случае возникновения брака или неумышленной порчи имущества при производстве работ. «Случайно испорченная сантехника или неправильно выполненный заказ – в равной степени трагедия как для исполнителя, так и для заказчика работ. Поэтому наличие доступных страховых продуктов необходимо и тем и другим, – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. – В каких-то случаях часть расходов на страхование самозанятых должны взять на себя платформы для уменьшения собственных репутационных рисков, а также защиты интересов исполнителей и их клиентов. Важно, чтобы государство поощряло инициативу бизнеса и самозанятых граждан работать цивилизованно».

Часть этих вопросов способны решить страховые программы для самозанятых. Например, стоимость пакетов социального страхования для самозанятых в страховой компании «Манго» начинается от 570 руб. в месяц. При этом застрахованный может рассчитывать на компенсацию 80% от среднего месячного заработка в случае потери трудоспособности. В настоящий момент программы доступны для партнеров сервисов «ЯндексТакси», «ЯндексЕда», «ЯндексЛавка», перечень платформ расширяется.

«Мы понимаем, что цена страховых пакетов для самозанятых должна быть приемлемой, иначе их просто не будут покупать, – подчеркнул генеральный директор ООО «Страховая компания «Манго» Павел Конев. – Поэтому для оптимизации их стоимости мы отказались от аренды офисов и бумажных процессов, а для улучшения организации медицинской помощи используем сервисы телемедицины».

В конце апреля ОНФ запустил портал для самозанятых и организаций www.samo-zanyatost.ru. На нем работает «Электронная приемная» для диалога самозанятых с регулирующими органами, которая позволяет оперативно реагировать на поступающие вопросы и формулировать необходимые поправки в профильное законодательство.