Рост цен в Aston Martin Residences в Майами за год составил 15%

В единственном в мире проекте от Астон Мартин, строительство которого планируют завершить в конце 2022 года, в продаже остались последние 6 апартаментов.

По оценке экспертов экосистемы Kalinka Group, в 2020 году рынок недвижимости Майами оставался одним из самых недооцененных в мире, что сформировало дополнительный интерес к нему со стороны российских инвесторов.

Так, в проекте Aston Martin Residences, который заслуженно считается самым успешным проектом в городе, в продаже осталось всего 6 апартаментов. В настоящее цены на апартаменты начинаются от 1,2 млн $, в ближайший месяц планируется их повышение на 10%.

Напомним, что строительство комплекса началось в 2019 году, а завершение ожидается к концу 2022 году. Единственный в мире проект от Астон Мартин – будущий символ Майами – возводится на последнем участке на берегу залива Бискейн и станет самым высоким зданием южнее Нью-Йорка (66 этажей).

Комплекс состоит из 450 апартаментов с 196 вариантами планировки. Во всех апартаментах выполнена полная отделка, в санузлах установлена сантехника GROHE, на встроенных кухнях – техника GAGGENAU.

Дизайн входных групп и резиденций разрабатывался Aston Martin, включая кожаные элементы и мебель, как в салонах автомобилей. К преимуществам проекта также стоит отнести собственный закрытый пляж, единственный в Майами инфинити-бассейн на 51 этаже, причал для яхт, инфраструктуру и сервис отеля 5*. Помимо этого, покупатели пентхауса получают автомобиль Aston Martin DB11 Miami River Limited Edition в подарок.

«В 2020 году штат Флорида оставался единственным, открытым для туристов. И сегодня это офшор с нулевым подоходным налогом для физических и юридических лиц и 1,5% налогом на недвижимость – рассказал Алексей Славута, директор департамента инвестиций Kalinka Group. – Этим объясняется значительный рост спроса со стороны россиян, который мы отмечаем в этом году».