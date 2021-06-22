Многоквартирный жилой дом подключен к инженерным сетям на северо-западе столицы

В районе Покровское-Стрешнево в Северо-Западном административном округе Москвы готовится к вводу многоквартирный жилой дом, который строится за счет внебюджетных средств и станет составной частью крупного жилого комплекса «Город на реке. Тушино – 2018». Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Площадь жилого корпуса номер шесть составляет 25,6 тысяч квадратных метров. Многоквартирный дом подключен к сетям инженерного обеспечения», — отметил Сергей Лёвкин.

«Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию до конца второго квартала текущего года», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, инвестор позаботился о создании большого комплексного проекта. Он станет образцом доступной и комфортной городской среды, задачу по созданию которой ставит Мэр Москвы Сергей Собянин.

«В новом микрорайоне будут функционировать три школы и семь детских садов, один из которых, на 220 мест с бассейном, уже открыт. Кроме того, здесь будут построены дворец спорта, теннисный центр и Научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), с поликлиническим отделением, которое будет способно ежедневно принять 750 взрослых и 250 детей. Вдоль Москва-реки появится благоустроенная набережная», — уточнил Сергей Лёвкин.

Руководитель Департамента напомнил, что всего в этом году в столице запланировано ввести в эксплуатацию не менее 8,5 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 4 млн «квадратов» жилья.

Ранее Сергей Собянин, подводя итоги 2020 года отметил, что создание комфортной сбалансированной городской среды, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры остаются безусловными приоритетами для Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам Собянина, на каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает три-четыре рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики.