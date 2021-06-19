Народный фронт в Коми отмечает День медика добрым делом в сельской больнице Койгородского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и участники акции #МыВместе решили активно отметить предстоящий День медицинского работника. Общественники не только поздравили сельских врачей, медсестер и санитарок Койгородской центральной районной больницы с наступающим праздником, но и передали лечебному учреждению крупную партию средств индивидуальной защиты – более 3 тыс. масок, перчаток и антисептиков.

«Сельские больницы для ОНФ в Коми — в приоритете. Медиков глубинки с особой благодарностью поздравляем с профессиональным праздником и помогаем им. Ведь в глубинке сложнее бороться с любыми болезнями — бездорожье, большие территории, много людей пожилого возраста, а сейчас еще и новая коронавирусная инфекция. Медицинские работники на селе в таких условиях проявляют истинный профессионализм, человеческое участие — без прикрас совершают гражданский подвиг», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, сенатор Российской Федерации Елена Шумилова.

Общественники вручили медикам Койгородской ЦРБ благодарственные письма и цветы. И передали партию средств индивидуальной защиты, что в период новой коронавирусной инфекции будет совсем не лишним, добавили активисты ОНФ в Коми.

Медики искренне поблагодарили за поздравление и поддержку. Они отметили, что общественники и волонтеры в непростой период пандемии делают много добрых дел: оказывают помощь пожилым людям, многодетным, медикам.

«В то же время отмечу, что продолжает развиваться национальный проект «Здравоохранение», которым, знаю, тоже занимается ОНФ – как в плане экспертных предложений, так и в плане общественного контроля. В связи с этим хочу поделиться радостным для нас событием: наша больница в рамках нацпроекта получила долгожданный мобильный медицинский комплекс — передвижной маммограф на базе автобуса ПАЗ. Благодаря возможности ранней диагностики это настоящая победа для всего нашего района в борьбе с раком молочной железы. В период пандемии важно не забывать о других заболеваниях, особенного онкологических. Наши медицинские работники именно так работают», — отметил главный врач государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная больница» Вадим Мечетин.

Активисты ОНФ рассказали, что в районе до 2021 г. отсутствовала собственная маммографическая установка. В течение 10 лет в район 2-3 раза в год выезжал передвижной маммограф из соседнего муниципального района. Количество исследований не превышало 38% от реальной годовой потребности.

Как рассказал Мечетин, после поставки мобильного маммографического комплекса и обучения специалистов только за два месяца 2021 г. количество исследований достигло среднегодового показателя прошлых лет, а в самом муниципалитете начинаются регулярные выезды маммографа в отдаленные населенные пункты района.

«Суть Дня медицинского работника – отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности. Мы увидели, что сами медработники даже в праздник думают и переживают только за своих пациентов, за своих сельчан, которым нужна помощь. Эта самоотверженность говорит о многом. Активисты Народного фронта поздравляют всех врачей, медсестер и санитарок Республики Коми с профессиональным праздником!», — передала Шумилова.