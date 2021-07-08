Названы пути приобщения молодёжи к книге

Об этом было сказано на Международном круглом столе «Книжная культура на евразийском пространстве». Он прошёл 6 июля в Новосибирске с участием экспертов из четырёх стран Центральной Азии.

В своих выступлениях заместитель директора Национальной библиотеки Республики Казахстан Ажар Юсупова, советник директора Западно-Казахстанской областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова Звайда Утешева, генеральный эксперт Библиотеки Назарбаев университета Петр Лапо (Казахстан), заместитель директора Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, руководитель Центра равных возможностей «Камкор», PR-менеджер Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова Мадина Садыкова (Кыргызстан), первый заместитель директора Национальной библиотеки Таджикистана Салима Раджабова, директор и заместитель директора Информационно-библиотечного центра г. Ташкента «Билим» (Узбекистан) Хафиза Каримова и Винера Муратова, ведущий специалист Хорезмского областного информационно-библиотечного центра им. М. Замахшарий Нина Цой (Узбекистан) отметили общность проблем, с которыми столкнулись библиотеки: снижение интереса к чтению книг, увлечённость молодых людей гаджетами, «клиповое сознание» подростков. К этому добавились ограничения, вызванные коронавирусной пандемией. В результате в библиотеках отмечают снижение числа посетителей, уменьшение спроса на художественную литературу, особенно классики.

В этих условиях библиотечные работники в России и странах Центральной Азии осваивают новые формы взаимодействия с читателями, в том числе детьми и молодёжью. Шире осваивается интернет-пространство: библиотекари России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана используют социальные сети для общения с читателями и проведения открытых лекций, обсуждения книг.

Продвигать книгу и чтение, привлекать внимание к новым изданиям помогают известные люди — политики и государственные деятели, художники и артисты, спортсмены. Библиотеки направлены на приближение к читателям: передвижные пункты книговыдачи или книгообмена появляются на предприятиях и в государственных учреждениях, а для маломобильных группа населения и в условиях пандемии книги из библиотечных фондов доставляются на дом. Сами библиотеки при этом становятся центрами притяжения культурной жизни: в них идут занятия различных детских кружков, реализуются проекты по сохранению народной культуры. Вокруг книгохранилищ формируется деятельность образовательных центров для людей с ограниченными возможностями или тематических творческих объединений для детей.

В ходе общения модераторы и эксперты обратили внимание на то, что сотрудничество библиотек России и стран Центральной Азии помогает обмениваться опытом, осваивать новые технологии, обогащать культурные достижения. Особенно важно это в условиях пандемических ограничений, когда специалисты изучают и адаптируют новые технологии взаимодействия с читателями. Это значит, что сотрудничество библиотек продолжится во всех форматах.

Актуальность проведения круглого стола вызвана изменением роли книги и библиотек в современном обществе. У специалистов накопился опыт трансформации привычных институтов в современные, мультимедийные комплексы, способные нести множество общественно значимых функций.

Организаторы: Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск), Экспертный клуб «Сибирь-Евразия». Модераторы: заведующая лабораторией книговедения ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова, помощник директора ГПНТБ СО РАН по международным связям Евгения Пшеничная, исполнительный директор Экспертного клуба «Сибирь-Евразия» Сергей Козлов.

В круглом столе приняли участие руководители и сотрудники крупнейших библиотек Центрально-Азиатского региона: Национальной библиотеки Республики Казахстан и Библиотеки Назарбаев университета (Казахстан), Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова (Кыргызстан), Национальной библиотеки Таджикистана, а также представители академических и экспертно-аналитических кругов, СМИ, институтов гражданского общества России и стран Центральной Азии.